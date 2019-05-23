Dekan öğrencilerle 'Yağ Satarım Bal Satarım' oynadı
|23 Mayıs 2019 21:46
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Çocukların açık havada zaman geçirmelerinin fiziksel ve zihinsel sağlıkları için önemine dikkat çekmek amacıyla dünyanın farklı ülkelerinde 23-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen 'Okul Dışarıda Günü'ne İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) öğrencileri de katıldı.
İAÜ Eğitim Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencileri, geleneksel çocuk oyunlarından 'Yağ Satarım Bal Satarım' oyununu oynayarak açık alanda ders işlemenin ve oyun oynamanın, oksijenle temasın erken çocukluktan lise çağına kadar tüm çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine katkısına dikkat çekti. İAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün de öğrencilerle birlikte bu oyunu oynadı.
"AÇIK HAVAYLA BULUŞMAK ÖNEMLİ"
Etkinliğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle tüm okullarda gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, "Burada amaç öğrencilerin derslerin belli bir bölümünü dışarıda ve oyunla işlemesine dikkat çekmek. Çünkü özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemi öğrencileri yoğun bir şekilde kapalı ortamlarda yer alıyorlar.
Öğretmenlerin günde en az bir ders boyunca öğrencileri dışarı çıkararak temiz havayla buluşmasını sağlamaları gerekiyor. oyun ise bir çocuk için çok önemli. Çocuk oyunla kendini ifade eder ve dünyayı tanır. Bu yıl mezun olacak olan öğretmen adayı öğrencilerimizin bilhassa bu etkinlikte yer almalarını düşündük. Umarız onlar da bu anlayışla mesleklerini icra ederler" dedi.
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