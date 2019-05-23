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'Gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum'

Binali Yıldırım: "Hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum"
 23 Mayıs 2019 21:51
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'Gece gündüz demeden çalışmaya söz veriyorum'

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN'le imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesinin detayını anlatarak, "Sosyal Denge Sözleşmesi adı altında yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Bundan İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN tarafından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde düzenlenen iftar programına katıldı. Salonda yoğun ilgiyle karşılanan Binali Yıldırım, vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntılarını dinledi. İftar öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, İtfaiye Daire Başkanlığı arasında Sosyal Denge sözleşmesi imzalandı.

Binali Yıldırım, BEM-BİR-SEN'le imzalanan sosyal denge sözleşmesinin detayını anlattı

İftar sonrasında yaptığı konuşmada, BEM-BİR-SEN'le yapılan toplu sözleşmesinin detayını anlatan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul Büyükşehir Belediyemizde BEM-BİR-SEN bir sözleşme imzaladık. Benim anladığım yılda 14 çarpı bin 500 lira para alacaksınız. Yani her ay sosyal denge adı altında bin 500 lira Ramazan ve Kurban bayramından önce de bin 500 lira ödeme yapılacak. Bundan kimler yararlanacak? İETT, İSKİ ve büyükşehir belediyesinde çalışan memurlar yararlanacak, hayırlı uğurlu olsun. Sizler daha fazlasına layıksınız. Bazıları kulağıma geliyor, efendim memurlar çalışmıyor, hadi oradan, bu işleri kim yapıyor, memurlar çalışmıyorsa. Memurlar çalışmıyor diyenlere kendinize bakın demek gerekli arkadaşlar. Ben 12 yıl bakanlık yaptım, Türkiye'ye çağ atlatan projeleri çalışma arkadaşlarımla gerçekleştirdim, memurlarla yaptım. Onun için memurları canla başla 15 milyon İstanbul için çalıştığını biliyorum. Amirlerimizin de uyum içerisinde memurlarla beraber İstanbulluların hayatını daha da güzelleştirmek, daha da kolaylaştırmak için güzel bir çalışma ortaya koyduklarını biliyorum" dedi.

"Aynı iş yerinde çalışanların farklı muameleye tabi tutulması olmaz, bu haksızlık giderilecek"

Başbakanlık döneminde taşerondaki işçilerin kadroya alındığını kaydeden Binali Yıldırım, "Bir İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 84 bin çalışan var. Bunlardan birçoğu sözleşmeye geçti, bir kısmı taşerondan KHK ile benim başbakanlığım dönemimde çıkardığımız bir kanunla kadroya geçtiler. Ancak 30-70 hesabından dolayı bazı arkadaşlarımız bu haktan yararlanamadı. Size burada söz veriyorum, böyle adaletsizlik olmaz, aynı iş yerinde çalışanları farklı bir muameleye tabi tutulması olmaz. Bu haksızlık giderilecek. Bu KHK ile geçenlerin biliyorsunuz, enflasyon farkı verilmiyor idi, o zaman belediye başkanlarımıza söyledik, dedik ki bu arkadaşlarımızı hakkıdır, nihayet bir karar alındı, o kararda 635 lira ücretlerine ilave olacak, bunun bazıları uygulanıyor, bazıları uygulanmıyor. Buradan yönetici arkadaşlara ve sendika başkanlarımıza çağrı yapmak istiyorum. Bu dengesizlikleri bir an önce düzeltin ve çalışanlarımızın hakkını bir an önce verin diyorum" diye konuştu.

"Hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum"

Seçimlerin ardından gece gündüz demeden çalışacağını söyleyen Binali Yıldırım, "İtfaiyecilik kutsal bir meslek, insanların hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı hiçe sayıyorsunuz, yangınların içerisine gözünüzü kırpmadan giriyorsunuz, ama hala itfaiyecilik bir meslek olarak tanımlanmıyor. İtfaiyeci mesleğini itfaiyeci olarak tanımlayacağız. Yıpranma tazminatımızı da eften püften sebeplerle verilmesinin önüne geçtiler. İnşallah sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 23 Haziran'da bu mübarek şehrin belediye başkanı olacağım, hep beraber İstanbul için gece gündüz demeden ter dökmeye, çalışmaya söz veriyorum. Siz de hazır mısınız? Sorunlarınızı biliyoruz, sorunlarınızı torunlara bırakmamayı da biliyoruz. İki bayram arasında Ramazan ve Kurban Bayramı arasında 23 Haziran'da İstanbul bayramına hazır mısınız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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