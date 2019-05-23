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Erzincan turizm ekspresi ile gezginlerle buluşuyor

Yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi gibi hizmet verecek olan yeni turistik ekspres hattı ile Erzincan gezginlerle buluşturulacak.
 23 Mayıs 2019 22:06
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Erzincan turizm ekspresi ile gezginlerle buluşuyor

Yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi gibi hizmet verecek olan yeni turistik ekspres hattı ile Erzincan gezginlerle buluşturulacak.

Doğu Ekspresi'ne yönelik yoğun talep hattının 'turistik' olarak hizmet vermesi münasebetiyle beş yeni 'turistik ekspres' hat daha geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ankara ile Kars arasında 'Turistik Doğu Ekspresi'nin hizmete gireceğini duyurmasının ardından ilk seferin, 29 Mayıs'ta saat 20.00'da hareket edeceği kararlaştırıldı.

Karar doğrultusunda Erzincan'da ki turizm paydaşları ile biraraya gelen Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan'a ulaşacak olan turizm ekspresindeki tüm gezginlerin Erzincan'ın birçok tarihi ve turistik rotalarını tanıma fırsatı yakalayacağını kaydetti.

Tur kapsamında Erzincan'da kalması planlanan ziyaretçilerin, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını bildiren Vali Ali Arslantaş konuşmasında "Erzincan'ın, Mama Hatun Kervansarayı, Kemah Kalesi, Kemaliye Evleri ve Altıntepe Şehir kalıntıları gibi tarihi eserleriyle Kemaliye Karanlık Kanyonu, Girlevik Şelalesi, Ergan Dağı gibi doğal güzellikleriyle; kadirşinas insanımızla; güler yüzlü işletme sahiplerimizle turizm ekspresindeki parlayan yıldızı olacağına inanıyorum." Dedi.

Vali Arslantaş konuşmasının devamında, doğal zenginlikleri, eşsiz tabiatıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek bir coğrafyada bulunan Erzincan'ın turizm sektöründe de hak ettiği noktalara ulaşması için Erzincan'daki tüm turizm paydaşlarının bu fırsatı iyi değerlendirmesi noktasında talimat verdi.

Rafting, kano, off-road, atlı safari, yamaç paraşütü, dağ bisikleti ve daha birçok doğa sporuna elverişli olan Erzincan'da tüm kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile eşgüdümlü çalışılarak Erzincan'ı turizm alanında hedeflenen noktalara taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını bildiren Vali Ali Arslantaş, tarihi ve turistik yerlerin, doğal güzelliklerin saymakla bitmeyeceği bir şehir olan Erzincan'a gelen misafirlerin konuksever ve güleryüzlü insanımızın ev sahipliğinde güzel bir tatil geçireceğini ifade etti.

Belli bir plan ve program dahilinde şehirde ve ilçelerde hem turizmi organize edeceklerini söyleyen Vali Ali Arslantaş hem de çok iyi bir tanıtım yapacaklarını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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