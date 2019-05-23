Kanser'den ölen başhekim için tören düzenlendi
Kansere yenik düşen Kadın ve Doğum Hastanesi eski başhekimi Zülfikar Işık (63) için meslektaşları tarafından tören düzenlendi.
|23 Mayıs 2019 22:11
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ADIYAMAN'da, kansere yenik düşen Kadın ve Doğum Hastanesi eski başhekimi Zülfikar Işık (63) için meslektaşları tarafından tören düzenlendi.
3 ayrdır yakalandığı kolon kanseri nedeniyle tedavi gören ve dün yaşama veda eden Kadın ve Doğum Hastanesi eski başhekimi Zülfikar Işık, için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
Törene; Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sağlık çalışanları ile hasta ve hasta yakınları katıldı. Ölümü çalışma arkadaşlarını yasa boğan Işık'ın cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.
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