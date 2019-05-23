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Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni

KIRIKKALE'de Polis Meslek Yüksekokulu'ndan (PMYO) mezun olan 488 öğrenci törenle diplomalarını aldı.
 23 Mayıs 2019 22:16
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Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni

KIRIKKALE'de Polis Meslek Yüksekokulu'ndan (PMYO) mezun olan 488 öğrenci törenle diplomalarını aldı.

Polis Meslek Yüksekokulu'ndaki törene Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve öğrenci aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dönem birincisi Yusuf Furkan Eller konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. Ardından Vali Sezer, dereceye giren polis adaylarına ödüllerini verdi. Törene katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Vali Sezer, polis adaylarına seslenerek, "Bizim sürekli güçlü olmamız gerekiyor. Biz millet olarak şunun bilincindeyiz; eğer biz tökezlersek bir daha ayağa kalkmayabiliriz. Onun için bugün ve bugünden sonra mezun olacak ve bu ülkeye güç katacak arkadaşlarımıza sürekli ihtiyacımız olacaktır. Bizim geleceğe yönelik ümidimiz bugünkü arkadaşlarımızdır. Mezun olan gençlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Diplomalarını alan öğrenciler daha sonra yemin edip, keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

DHA
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