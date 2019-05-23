1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay:- "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak"
 23 Mayıs 2019 22:26
Yazdır
Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonun'da başlandı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.

Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık 700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu.

Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını vurgulayarak, "Yeni sistemin devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve dövizle askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, teklifin köklü ve sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle bedelli askerlik yapılacaktır." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi
23 Mayıs 2019 21:06		 Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
23 Mayıs 2019 12:23
Torba teklif, komisyonda kabul edildi
22 Mayıs 2019 19:12		 İYİ Parti'den emeklileri sevindirecek teklif
22 Mayıs 2019 19:08
Otomobil alacakları ilgilendiren teklif TBMM'de
21 Mayıs 2019 22:25		 Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi
18 Mayıs 2019 21:17
Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni
17 Mayıs 2019 21:22		 Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
17 Mayıs 2019 09:10
Kapadokya'da yetki karmaşası sona eriyor
16 Mayıs 2019 20:43		 'Kapadokya' teklifinin birinci maddesi kabul edildi
15 Mayıs 2019 19:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - 'Sağlık personelinin görevleri yeniden tanımlanacak'23:37 - İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği23:33 - Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı23:28 - Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı23:23 - İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı23:18 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması23:13 - Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi23:08 - Fuat Oktay: Hileyle gönüllere girilmez23:03 - 4 yıldır çalışmalar sürüyor... İşte Yassıada'da son durum22:58 - Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı
22:53 - Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu22:48 - 20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı22:43 - MEB sınıfları açık havaya taşıdı22:37 - Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak22:31 - Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu22:26 - Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak22:21 - Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis22:16 - Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Memurlar.Net 1
İşkillenmek 9
beddua 4
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz 1
Oğuz Atay 3
sessizce çekilmek 6
tebessüm 1
dişçi korkusu 6
işe arabayla gitmek 7
Kıskançlık 2
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam