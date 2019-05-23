Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak
|23 Mayıs 2019 22:26
|Yazdır
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak." dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanun Teklifi görüşmelerine TBMM Milli Savunma Komisyonun'da başlandı.
TBMM Milli Savunma Komisyonu AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz başkanlığında toplandı.
Toplantının başında kısa konuşma yapan Komisyon Başkanı Yılmaz, teklifin reform niteliğinde olduğunu belirterek, teklif sahibi İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'a söz verdi.
Teklif hakkında komisyon üyelerine bilgi veren AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, bir doğum yılındaki ortalama erkek nüfusunun yaklaşık 700 bin kişi olduğunu, bunların 420 binin askere alınacağının kabul edildiğini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin silah altına alınabilecek erkek nüfusundaki birikim 2,2 milyondur." diye konuştu.
Şirin, teklifle erlere subay ve astsubaylık yolunun da açılacağını vurgulayarak, "Yeni sistemin devlete ilave maliyeti 3,15 milyar lira civarında olacaktır. Buna karşılık bedelli ve dövizle askerlikten yaklaşık 5 milyarlık bir kaynak elde edilecektir." ifadesini kullandı.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, teklifin köklü ve sistematik bir değişiklik öngördüğüne işaret ederek, "Bedelli askerliği sistemin bir parçası haline getiriyoruz. Yaş şartını çıkarıyoruz. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden önce yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar ancak bir defaya mahsus bu imkandan faydalanabilecekler. Yaklaşık olarak 31 bin lira ücretle bedelli askerlik yapılacaktır." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi
23 Mayıs 2019 21:06
|Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
23 Mayıs 2019 12:23
|Torba teklif, komisyonda kabul edildi
22 Mayıs 2019 19:12
|İYİ Parti'den emeklileri sevindirecek teklif
22 Mayıs 2019 19:08
|Otomobil alacakları ilgilendiren teklif TBMM'de
21 Mayıs 2019 22:25
|Yeni askerlik sistemine ilişkin teklife son şekli verildi
18 Mayıs 2019 21:17
|Ak Parti'nin TBMM'ye sunduğu 20 maddelik torba kanun teklifinin tam metni
17 Mayıs 2019 21:22
|Hükümet yeni bir torba yasa hazırlıyor
17 Mayıs 2019 09:10
|Kapadokya'da yetki karmaşası sona eriyor
16 Mayıs 2019 20:43
|'Kapadokya' teklifinin birinci maddesi kabul edildi
15 Mayıs 2019 19:24