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Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

İZMİR'de, rüzgarla birlikte Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sürücüler çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu.
 23 Mayıs 2019 22:31
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Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu

İZMİR'de, rüzgarla birlikte Kuzey Afrika'dan taşınan tozlar, yağmurla birlikte çamur olarak yağdı. Sürücüler çamurla kaplanan araçlarını yıkatmak için oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kuzey Afrika'dan esen rüzgarla ortaya çıkan toz taşınımı, Türkiye'de etkili oldu. Güney batıdan esen rüzgarla birlikte kıyı ve iç kesimlerde, gece boyunca aralıklarla yağan yağmur, taşınan tozla birleşince çamur yağmuruna dönüştü. Sürücüler sabah kalktıklarında araçlarını çamurlu halde buldu. Toz taşınımı nedeniyle, bazı bölgelerde hava kirliliği ve görüş kısıtlılığı da yaşandı. Meterolojiden yapılan açıklamada, çamur yağmurunun bugün akşam saatlerine kadar sürebileceği belirtildi.

Sürücüler, çamur yağmurunun akşam saatlerinde bir kez daha yağma riski olmasına rağmen, oto yıkamacılara akın etti. Araçlarındaki tozu ve çamuru temizletmek isteyen birçok sürücü uzun kuyruklar oluşturdu.

Konak'taki bir oto yıkama işletmecisi Kerem Vazgeç, normal bir güne oranla işlerinde yüzde 50-60 oranında artış olduğunu belirterek, "Sabahtan bu yana yıkadığımız araç sayısı 150'yi buldu. Bir önceki çamur yağmuruna oranla bu daha fazla etkili oldu. Araçların hepsi fena halde" dedi.
DHA
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