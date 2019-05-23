Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan ve mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün Yürütme Kurulu Toplantısı, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Toplantıya TTSO Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, TTSO Meclis Üyesi Aydın Özkurt ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfüye Kul katıldı.

Okul Müdürü Lütfüye Kul, yaptığı sunumda İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet, Çocuk Gelişi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, El Sanatları Teknolojisi, Giyim ve Üretim Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında 805 öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı. Kul okul hakkında PYK üyelerine detaylı bilgiler verdi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün eğitim sistemi ve iş dünyası için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Protokol kapsamında piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiliyor. Her ilde protokol kapsamına alınan okullar o ildeki iş dünyası temsilcileri ve eğitim camiası temsilcilerinin oluşturacağı Protokol Yürütme Kurulları tarafından yönetilecek. Bu okullardaki mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Trabzon'da da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamına alındı. Amacımız öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci olmalarıdır" dedi.

Protokol Yürütme Kurulu toplantısında, Trabzon'da mesleki eğitimde öncelikli hedef sektör olarak turizm seçildi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek İçecek Hizmetleri sınavla öğrenci alınacak alan olarak belirlendi. Bu alanda mutfak, pastacılık ve servis hizmetleri dallarında eğitim verildiğini vurgulayan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Turizm Trabzon'un nitelikli elemana ihtiyaç duyan sektörlerinden en önemlisi. Bu nedenle okulumuzda öncelikli alan olarak Yiyecek İçecek Hizmetlerini seçtik ve bu alandaki bölümlere artık sınavla öğrenci alacağız. Amacımız bu okulda verilecek eğitimlerle birlikte öğrencilerimizin Trabzon turizmini ileriye taşıyacak niteliklerle mezun olmalarını sağlamaktır. Zamanla diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Protokol Yürütme Kurulu (PYK) üyeleri daha sonra İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek Müdür Lütfüye Kul ve alan şeflerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, dersleri izledi ve öğrencilerle sohbet etti.