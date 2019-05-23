1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak

illi Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan ve mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün Yürütme Kurulu Toplantısı, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.
 23 Mayıs 2019 22:37
Yazdır
Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan ve mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre edecek Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün Yürütme Kurulu Toplantısı, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Toplantıya TTSO Başkanı ve Protokol Yürütme Kurulu (PYK) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, Trabzon İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bünyamin Akyüz, TTSO Başkan Yardımcısı Tolga Avcı, TTSO Meclis Üyesi Aydın Özkurt ile İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Lütfüye Kul katıldı.

Okul Müdürü Lütfüye Kul, yaptığı sunumda İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Adalet, Çocuk Gelişi ve Eğitimi, Grafik ve Fotoğrafçılık, El Sanatları Teknolojisi, Giyim ve Üretim Teknolojisi, Yiyecek İçecek Hizmetleri, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanlarında 805 öğrencinin eğitim gördüğünü vurguladı. Kul okul hakkında PYK üyelerine detaylı bilgiler verdi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün eğitim sistemi ve iş dünyası için tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, "Protokol kapsamında piyasada talep gören niteliklere göre hazırlanan, yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçiliyor. Her ilde protokol kapsamına alınan okullar o ildeki iş dünyası temsilcileri ve eğitim camiası temsilcilerinin oluşturacağı Protokol Yürütme Kurulları tarafından yönetilecek. Bu okullardaki mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlayacağız. Trabzon'da da İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi protokol kapsamına alındı. Amacımız öğrencilerin bu okullarda piyasanın gereklerine göre yetiştirilmesi, istihdama katılmaları veya girişimci olmalarıdır" dedi.

Protokol Yürütme Kurulu toplantısında, Trabzon'da mesleki eğitimde öncelikli hedef sektör olarak turizm seçildi ve İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Yiyecek İçecek Hizmetleri sınavla öğrenci alınacak alan olarak belirlendi. Bu alanda mutfak, pastacılık ve servis hizmetleri dallarında eğitim verildiğini vurgulayan TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, "Turizm Trabzon'un nitelikli elemana ihtiyaç duyan sektörlerinden en önemlisi. Bu nedenle okulumuzda öncelikli alan olarak Yiyecek İçecek Hizmetlerini seçtik ve bu alandaki bölümlere artık sınavla öğrenci alacağız. Amacımız bu okulda verilecek eğitimlerle birlikte öğrencilerimizin Trabzon turizmini ileriye taşıyacak niteliklerle mezun olmalarını sağlamaktır. Zamanla diğer alanlarla ilgili de çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

Protokol Yürütme Kurulu (PYK) üyeleri daha sonra İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni gezerek Müdür Lütfüye Kul ve alan şeflerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı, dersleri izledi ve öğrencilerle sohbet etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB sınıfları açık havaya taşıdı
23 Mayıs 2019 22:43		 Geleceğin denizcileri bu lisede yetişiyor
23 Mayıs 2019 19:50
Atıklardan müzik aleti yapıp 'Sıfır Atık'a dikkat çektiler
23 Mayıs 2019 15:52		 El hareketiyle kontrol edilebilen bomba imha robotu
23 Mayıs 2019 14:03
Bugün okullarda 'Okul Dışarıda Günü'
23 Mayıs 2019 13:54		 Türkiye genelinde yapılan deneme sınavında birinci olan sınıf
23 Mayıs 2019 13:34
Lise öğrencileri 400 metre menzilli roket yaptı
23 Mayıs 2019 13:04		 Okulun bodrum katını 'sanat galerisi'ne dönüştürdüler
23 Mayıs 2019 11:06
Öğrenciler, okullarındaki seralarda çiftçi oldu
22 Mayıs 2019 21:52		 Bu kez öğretmenler oynadı, öğrenciler izledi
22 Mayıs 2019 21:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - 'Sağlık personelinin görevleri yeniden tanımlanacak'23:37 - İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği23:33 - Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı23:28 - Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı23:23 - İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı23:18 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması23:13 - Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi23:08 - Fuat Oktay: Hileyle gönüllere girilmez23:03 - 4 yıldır çalışmalar sürüyor... İşte Yassıada'da son durum22:58 - Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı
22:53 - Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu22:48 - 20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı22:43 - MEB sınıfları açık havaya taşıdı22:37 - Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak22:31 - Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu22:26 - Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak22:21 - Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis22:16 - Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yazarak içini dökmek 11
Memurlar.Net 1
tunceli belediyesi'nin dersim kararı 3
ruh adam 1
susmak 3
kardeş 1
Çikolata kaplı çilek 3
giresunspor 1
yarım hekim candan,yarım hoca dinden eder 2
erkeğin kuklası olan kadın 4
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam