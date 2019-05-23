1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı

İstanbul'da 20 gün içinde 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yapan 7 kişilik şebeke gözaltına alındı. Daha önce bir çok kez yakalanan şüpheliler, hırsızlık yapacakları yerlerin kapılarını yada camlarını taşla kırarken güvenlik kamerasına yansıdı.
 23 Mayıs 2019 22:48
Yazdır
20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı

İkitelli'de 18 Nisan 2019 tarihinde bir işhanına gelen silahlı ve maskeli şüpheliler işyeri bekçisini tehditle etkisiz hale getirerek içeri girdi. Şüpheliler içerde buldukları elektronik eşyaları çalarak kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin eşkalleri belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken 4 gün sonra Esenyurt'ta bir ayakkabı imalathanesinin kasasından 500 bin liralık hırsızlık meydana geldi. Polis yaptığı incelemede olayın bir önceki olayı gerçekleştiren kişiler tarafından yapıldığını tespit etti.

HIRSIZLAR DAHA ÖNCEKİ YÖNTEMİ KULLANINCA YAKALANDILAR

Şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları yöntem sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde şüphelilerin olay yerine geldiklerinde ellerindeki taşlarla vitrin camı yada kepenkleri kırdığını tespit etti. Bu yöntemi kullanan ve iki yıl önce yakalanan bir başka çete ile ilgili yapılan araştırmada kısa süre önce serbest kaldıkları öğrenildi. Yapılan incelemede hırsızlık olaylarını aynı kişilerin yaptığı ortaya çıktı.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler 17 Mayıs 2019 tarihinde harekete geçen polis 3 ayrı ilçede düzenlediği baskında aralarında çete lideri Hakan D.(24)'ün de aralarında bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı.

1,5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 18 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında 9 işyerine girerek yaklaşık 1,5 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlığa giderken kullandıkları otomobile aldıkları benzinin bile parasını vermeyerek kaçtıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Şüphelilerden aralarında çete lideri Hakan D.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanırken, 2 kişi serbest bırakıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenlendi
23 Mayıs 2019 21:11		 O polise kamu davası açıldı
23 Mayıs 2019 15:40
1 milyon liralık soygun yapan çete çökertildi
20 Mayıs 2019 23:46		 Bir babanın hukuk mücadelesi
20 Mayıs 2019 23:31
6 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili 10 gözaltı
19 Mayıs 2019 22:46		 Türk Interpol'ü Sarar çifti için devreye girdi
19 Mayıs 2019 21:58
Ankara Büyükşehir, o davada müşteki oldu
18 Mayıs 2019 19:03		 Üniversiteyi basanların ifadesi alınmaya başlandı
18 Mayıs 2019 18:33
İcraya gelen memuru dövenler 31 yılla yargılanacak
17 Mayıs 2019 15:16		 Yargıda yeni düzenleme: Savcı bir şans daha verecek
17 Mayıs 2019 06:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - 'Sağlık personelinin görevleri yeniden tanımlanacak'23:37 - İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği23:33 - Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı23:28 - Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı23:23 - İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı23:18 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması23:13 - Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi23:08 - Fuat Oktay: Hileyle gönüllere girilmez23:03 - 4 yıldır çalışmalar sürüyor... İşte Yassıada'da son durum22:58 - Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı
22:53 - Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu22:48 - 20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı22:43 - MEB sınıfları açık havaya taşıdı22:37 - Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak22:31 - Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu22:26 - Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak22:21 - Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis22:16 - Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kefernahum 1
en sevdiğim çiçek 13
kardeş 1
kadınların anlaşılmayan doğası 4
deşelemek 2
çok da şey etmemek lazım 2
troll maaşlarının ibb'den karşılandığı gerçeği 2
işine bisiklet ile giden takım elbiseli adam 1
şu an çalan şarkı 4
Ryan babel 1
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam