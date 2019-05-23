Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı

Yaşamını 20 yıldan bu yana İngiltere'de sürdüren Ferhat Akkaya, işletmeciliğini yaptığı Fish & Chips restoranında ürünlerini kullandığı Hopkins firmasının finans krizinde olduğunu öğrenince, firmayı satın aldı.

Akkaya, Hopkins'in yeni sahibi olurken; firmanın uzun yıllara varan tecrübeli kadrosu da Türk girişimci ile birlikte çalışmayı tercih etti.

Kanada, Güney Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya ve Dubai'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada müşteri kitlesine sahip Hopkins, artık Sivaslı iş adamı Ferhat Akkaya yönetiminde gelişerek yoluna devam edecek.

"FİRMA ÜÇÜNCÜ NESİL TARAFINDAN YAŞATILAMADI"

İngiltere'de 1957 yılında, Leeds kentinde aile şirketi olarak kurulan ve Birleşik Krallık ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ekipman ihracatı yapan Hopkins, üçüncü nesil tarafından yaşatılamadı.

Yıllık 6.5 milyon Sterlin ciroya sahip olan firmayı satın alan genç Türk iş adamı Ferhat Akkaya, sektörün içinden gelen biri olarak hangi ürünlerin geliştirilerek, pazarını büyüteceğinin hesabını yapıp, bu işe girdiğini belirtti.

Ferhat Akkaya, ülke genelinde çalışır vaziyette 3 binin üzerinde Fish & Chips restoranının faaliyet gösterdiğini, ayrıca ülke dışında ciddi bir müşteri portföyü bulunan Hopkins ürünlerine ABD'den de talep olduğunu hatırlattı.

"HOPKINS DAHA PARLAK BİR ŞEKİLDE HİZMETİNİ SÜRDÜRECEK"

Yeni dönemde firmayı eskisinden daha aktif hale getirmek için her türlü planı yaptığının altını çizen Akkaya, "Her ülkenin kabul edeceği standart belgeleri ve ekipmanlardaki düzenlemeleri yaparak öncelikle ihracat pazarımızı genişleteceğiz. Halen ABD'den talep geliyor. Türkiye de hedefimizde olan ülkeler arasında. Hopkins'in yarım asırdan uzun tecrübe ve kalitesi, yeni yol haritamızda referansımızı oluşturacak. Firmanın 38 yıllık Operasyon Direktörü Paul Barret ve kilit noktalardaki çalışanlarımız bizimle devam ediyorlar. Hopkins markası eskisinden daha parlak bir şekilde hizmetini sürdürecek" şeklinde konuştu.

Hopkins'in kuruluşundan bu zamana kadar binlerce makine ürettiğini ve bu ekipmanların bugünün ihtiyaçlarına göre geliştirildiğine işaret eden Ferhat Akkaya sözlerini, "Ürettiğimiz bazı ekipmanlar için verdiğimiz garanti süresi tercih edilmemiz için önemli etken. Ayrıca yeni restoran kuracak olanlara finans seçeneği sunuyoruz. Bunun yanısıra restoranın tamamının kurulumunu gerçekleşirip, eğitim de veriyoruz. Yeni üretimimiz olan ekipmanların yüzde 60'a varan gaz tasarrufu da Hopkins'in bir diğer avantajını oluşturuyor. Başarılı olmamamız için fazla bir neden kalmıyor" diyerek hedefini açıkladı.