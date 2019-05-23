Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi
|23 Mayıs 2019 23:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk etapta alınacak 12 bin sağlık personelinin branşlara göre dağılımını açıkladı.
Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre;
"İlk etapta
- 6.835 hemşire
- 1.000 ebe
- 3.000 sağlık memuru
olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraş terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, 1000'i temel sağlık hizmetlerinde, 1000'ni de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek" dedi.
Memurlar.net'in notu: Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasında yer alan KPSS detayı, bu personel alımında sözlü sınav uygulanmayacğını göstermektedir. Daha önce memurlar.net'te yer alan haberde de, sözlü sınav usul ve esaslarının hazırlanmış olmasının mutlak surette sözlü sınavla personel alımı yapılacağı anlamına gelmediğine yer verilmişti.
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