1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan-31 Aralık 2019 arasında geçerli olacak olan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı.
 23 Mayıs 2019 23:23
Yazdır
İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan-31 Aralık 2019 arasında geçerli olacak olan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruşları olan İSKİ ile İETT'de görev yapan 13 bin 681 çalışan adına yetkili sendika BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış imzaladı.

İBB'den Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin yazılı açıklama yapılarak, sözleşmeye dair bilgiler aktarıldı. Yapılan açıklamada, "SDS'den yararlanacak personel sayısı: İBB; 10 bin 463, İSKİ; 2 bin 492 ve İETT; 726 olmak üzere toplam 13 bin 681 kişi. 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere memurlara aylık 1500 TL (brüt) SDS ödemesi yapılacaktır. Sözleşmeye göre SDS haricinde memurlara 3 ayrı ikramiye verilecek; 31 Mayıs 2019'da Sözleşme ikramiyesi 1.000 TL (net), Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.000 TL (net), Kurban Bayramı ikramiyesi 1.000 TL (net). Süresi sona eren sözleşmeye göre personel yılda ortalama 950 TL alırken; imzalanan yeni sözleşme ile ortalama SDS ödemesi aylık 1.500 TL'ye (brüt) yükseltildi.

SDS Sözleşmesindeki sosyal yardım ve destekler; İBB, İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü çalışanlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve iştiraklerine bağlı spor tesislerinden indirimli olarak faydalanması çalışma yapar. İBB, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü personeline Şehir Tiyatroları sahnelerinde %25 indirim uygulanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlara 1 (bir) gün idari izin verilecek" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
23 Mayıs 2019 12:17		 Okçular Vakfı, milyonluk yardım iddialarını yalanladı
21 Mayıs 2019 22:33
'Öğretmenler norm fazlası duruma düşmemeli'
21 Mayıs 2019 21:37		 'Kıdem tazminatı mevcut haliyle devam etmeli'
19 Mayıs 2019 15:03
Belediye işçisine sendika baskısı
19 Mayıs 2019 08:12		 MÜSİAD: Seçimlerin yenilenmesini isabetli buluyoruz
18 Mayıs 2019 23:16
'Kıdem tazminatı bizim son kalemiz'
17 Mayıs 2019 17:54		 Cerrahpaşa çalışanlarından 'servisime dokunma' açıklaması
17 Mayıs 2019 13:53
Büro Memur Sen'den 'Ek gösterge' açıklaması
17 Mayıs 2019 10:16		 Tarım ve Çevre Gönüllüleri Derneği kuruldu (TACEVDER)
16 Mayıs 2019 11:45
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - 'Sağlık personelinin görevleri yeniden tanımlanacak'23:37 - İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği23:33 - Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı23:28 - Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı23:23 - İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı23:18 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması23:13 - Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi23:08 - Fuat Oktay: Hileyle gönüllere girilmez23:03 - 4 yıldır çalışmalar sürüyor... İşte Yassıada'da son durum22:58 - Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı
22:53 - Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu22:48 - 20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı22:43 - MEB sınıfları açık havaya taşıdı22:37 - Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak22:31 - Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu22:26 - Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak22:21 - Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis22:16 - Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
Memurlar.Net 1
emre belözoğlu'nun fenerbahçe'ye transferi 3
82 milyon aynı gemideyiz 4
türkiye kupası 6
Arabasına tutkun olan insan 5
Atakum 2
verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz 1
erkeğin kuklası olan kadın 4
kefernahum 1
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam