İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1 Nisan-31 Aralık 2019 arasında geçerli olacak olan Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruşları olan İSKİ ile İETT'de görev yapan 13 bin 681 çalışan adına yetkili sendika BEM-BİR-SEN ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı. Sözleşmeyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu, İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış imzaladı.

İBB'den Sosyal Denge Sözleşmesine ilişkin yazılı açıklama yapılarak, sözleşmeye dair bilgiler aktarıldı. Yapılan açıklamada, "SDS'den yararlanacak personel sayısı: İBB; 10 bin 463, İSKİ; 2 bin 492 ve İETT; 726 olmak üzere toplam 13 bin 681 kişi. 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere memurlara aylık 1500 TL (brüt) SDS ödemesi yapılacaktır. Sözleşmeye göre SDS haricinde memurlara 3 ayrı ikramiye verilecek; 31 Mayıs 2019'da Sözleşme ikramiyesi 1.000 TL (net), Ramazan Bayramı ikramiyesi 1.000 TL (net), Kurban Bayramı ikramiyesi 1.000 TL (net). Süresi sona eren sözleşmeye göre personel yılda ortalama 950 TL alırken; imzalanan yeni sözleşme ile ortalama SDS ödemesi aylık 1.500 TL'ye (brüt) yükseltildi.

SDS Sözleşmesindeki sosyal yardım ve destekler; İBB, İSKİ ve İETT Genel Müdürlüğü çalışanlarının Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve iştiraklerine bağlı spor tesislerinden indirimli olarak faydalanması çalışma yapar. İBB, İSKİ, İETT Genel Müdürlüğü personeline Şehir Tiyatroları sahnelerinde %25 indirim uygulanacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çalışan kadınlara 1 (bir) gün idari izin verilecek" denildi.