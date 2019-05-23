Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı
|23 Mayıs 2019 23:28
|Yazdır
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde seçimi kazanamayan muhtarın yaptırdığı oyun parkını yıkması üzerine köye park yaptıran ünlü sanatçı Cenk Eren dolandırıcıların tuzağına düştü. 12 bin lira dolandırılan ünlü şarkıcı büyük şok yaşadı.
Şarkıcı Cenk Eren ve Işın Karaca, Zonguldak'ta seçimi kazanamadığı için yaptırdığı çocuk parkını yıkan muhtar adayına tepki göstermiş, yaşanan gelişmelerin ardından ünlü sanatçı Cenk Eren, şehit düşen Jandarma Onbaşı Recep Turan'ın anısına köye çocuk parkı kurmuştu. Yaşanan güzel gelişmelerin ardından gazeteci Ersoy Dede, ünlü sanatçı Cenk Eren'in dolandırıcılık olayını sosyal medya hesabından duyurdu. Kendisini Zonguldak Valisi olarak tanıtan dolandırıcının engelli çocuklar için sandalye alınacağını söyleyerek sanatçıyı 12 bin lira dolandırdığını ifade eden gazeteci Dede, olayı şöyle paylaştı:
"Zonguldak valisiyim diye Cenk Eren'i arayan dolandırıcılar; engelli çocuklar için akülü sandalye alacağız yalanıyla 12.000 TL dolandırdılar. Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ile konuştum. 'Adımızı kullanıyorlar, biz valilik olarak asla böyle paralar talep etmeyiz' diyor."
Öte yandan geçmiş yıllarda da yaşanan benzer dolandırıcılık olayları sebebiyle Zonguldak Valiliği açıklamada bulunmuş dolandırıcılık olaylarına karşılık vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yaşanan olayı öğrenen ünlü sanatçının hayranları ise yaşananları vicdansızlık olarak tanımladı. Bir hayranı ise olanlara karşı "İnsanları iyilik yapmaktan merhametten soğutuyorlar. Yazıklar olsun. 12 bin lira belki Cenk Bey için kayıp değil ama insanlık için bu büyük bir kayıp" diye tepki gösterdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu
23 Mayıs 2019 22:53
|Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu
23 Mayıs 2019 22:31
|Kanser'den ölen başhekim için tören düzenlendi
23 Mayıs 2019 22:11
|Katar'dan İzmir'e direkt uçuşlar başladı
23 Mayıs 2019 19:29
|Bitkisel hayattaki esnafın cezasının infazı ertelendi
23 Mayıs 2019 19:16
|Dilencinin üzerinden 11 bin 430 TL çıktı
23 Mayıs 2019 18:59
|Çocuğun üzeri kirli diye minibüs koltuğuna oturtmadılar
23 Mayıs 2019 17:06
|Kayıp gazetecinin cesedi dere yatağından çıkartıldı
23 Mayıs 2019 16:11
|Meteorolojiden 6 il için kuvvetli fırtına uyarısı
23 Mayıs 2019 16:06
|Denizli'de horoz gibi öten tavuk ilgi odağı oldu
23 Mayıs 2019 15:21