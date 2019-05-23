İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği
CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran seçimleri için hazırladığı Gönüllü İletişim Ağı sayfasında Cinsiyet bölümünde "Diğer" seçenek de yer aldı
|23 Mayıs 2019 23:37
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CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimleri için Gönüllü İletişim Ağı sayfası oluşturdu
Gönüllü olmak isteyenlerin çalışabileceği alanlar sayfada; "sandık müşahiti, çağrı merkezi, saha çalışmaları ve avukat" olarak belirtilmiş.
Ancak sayfaya kayıt olurken Cinsiyet seçeneğinde "Kadın" ve "Erkek" ibarelerinin yanı sıra "Diğer" seçeneceğine de yer verilmiş.
İşte o sayfa
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