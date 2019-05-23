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İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, 23 Haziran seçimleri için hazırladığı Gönüllü İletişim Ağı sayfasında Cinsiyet bölümünde "Diğer" seçenek de yer aldı
 23 Mayıs 2019 23:37
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İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran 2019 seçimleri için Gönüllü İletişim Ağı sayfası oluşturdu

Gönüllü olmak isteyenlerin çalışabileceği alanlar sayfada; "sandık müşahiti, çağrı merkezi, saha çalışmaları ve avukat" olarak belirtilmiş.

Ancak sayfaya kayıt olurken Cinsiyet seçeneğinde "Kadın" ve "Erkek" ibarelerinin yanı sıra "Diğer" seçeneceğine de yer verilmiş.

İşte o sayfa
Memurlar.Net
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