1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Üniversite öğrencileri kiralık otomobille kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
 23 Mayıs 2019 23:33
Yazdır
Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4'ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi'yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halit Atabay'ın durumunun ağır olduğu ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Araba kiralamışlar

Öte yandan araçtaki öğrencilerin, otomobili kiraladıkları ve kent merkezine gezmeye gittikleri öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
En acı an! Dakikalarca başında bekledi
23 Mayıs 2019 21:56		 Mühendisin acı sonu!
23 Mayıs 2019 21:36
Traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü
23 Mayıs 2019 19:38		 Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü
23 Mayıs 2019 19:07
Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
23 Mayıs 2019 18:54		 Öğretmeni darp eden veliye gözaltı
23 Mayıs 2019 17:36
Halıya sarıp kaçırdılar, darp edip tehdit ettiler
23 Mayıs 2019 16:14		 Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı
23 Mayıs 2019 13:49
Erik çekirdeği dayağında sanığın 15 yıla kadar hapis istemi
23 Mayıs 2019 13:02		 Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili kamu görevlileri yargılanacak
23 Mayıs 2019 12:54
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:43 - 'Sağlık personelinin görevleri yeniden tanımlanacak'23:37 - İmamoğlu Gönüllü İletişim Ağı'nda 3. cinsiyet seçeneği23:33 - Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı23:28 - Çocuk parkı yaptıran ünlü oyuncu dolandırıldı23:23 - İBB, Sosyal Denge Sözleşmesi imzaladı23:18 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması23:13 - Sağlık Bakanı dağılımı açıkladı, 'KPSS ile olacak' dedi23:08 - Fuat Oktay: Hileyle gönüllere girilmez23:03 - 4 yıldır çalışmalar sürüyor... İşte Yassıada'da son durum22:58 - Sivaslı iş insanı İngilizlerin 61 yıllık firmasını satın aldı
22:53 - Mersin balığının Karadeniz'deki 3 türü yok oldu22:48 - 20 günde 1,5 milyon liralık vurgun! 'Çete' yakalandı22:43 - MEB sınıfları açık havaya taşıdı22:37 - Mesleki eğitimde ilk hedef turizm sektörü olacak22:31 - Oto yıkamacılarda 'çamur' yoğunluğu22:26 - Dikkat! bunu yapanlar bedelliden yararlanamayacak22:21 - Dargeçit eski Belediye Başkanı'na 13,5 yıl hapis22:16 - Kırıkkale PMYO'da mezuniyet töreni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bu yaz memurlar ve emekliler için hareketli geçecek
Huawei, Play Store'nin rakibi ile çalışacak
Kışlalarda erken terhis mutluluğu
Berat Albayrak konuşacak, dolar yine artışta!
Nöbetçi rehber öğretmen boş derse girer mi?
Ahmet Hakan'dan İmamoğlu açıklaması
FETÖ'cü Şükür tehdit etti: Herkesi kayıt ediyoruz
Müfettiş ve uzmanları ilgilendiren madde, kanun teklifinden çıkarıldı
Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
Erdoğan: 30 bin yeni sağlık çalışanı istihdam edilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
x yazarları gördüğümüz başlık 1
en sevdiğim çiçek 13
Pizza 12
aziz behich 1
ince düşünmek 3
tatil planı 4
flash tv 2
yazarak içini dökmek 11
kefernahum 1
bayram ziyareti klişeleri 4
SON İLANLAR
Keşan Belediyesi Avukat Alım İlanı
Cumhuriyet Ünv. Sosyal Bilimler Ens. Y.Lisans ve Doktora Program İlanı
Tarsus Belediyesi 120 Geçici İşçi Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Y.Lisans İlanı
Bursa Osmangazi Belediyesi 2 İşçi Alacak
Bursa Orhaneli Turizm 2 İşçi Alacak
Burdur Bimtaş 5 İşçi Alacak
Çanaklae Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Troas Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karabağlar SYDV Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam