Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
|23 Mayıs 2019 23:33
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Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobil kiralayan üniversite öğrencileri, tır ile çarpıştı. Kazada öğrencilerden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, diğer 4'ü ve tırda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Çivril Denizli karayolu üzerinde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Çivril'den Denizli istikametine seyir halinde olan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğrencisi Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Boran idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan PAÜ Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan diğer 4 öğrenci Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23), Halit Atabay (21) ve aynı okulun öğrencisi Fırat Çelebi'yi otomobilin tavanını keserek otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı öğrenciler ile tır şoförü ve yanında bulunan Durmuş Albezirgan, ambulanslarla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Halit Atabay'ın durumunun ağır olduğu ve Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Araba kiralamışlar
Öte yandan araçtaki öğrencilerin, otomobili kiraladıkları ve kent merkezine gezmeye gittikleri öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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