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İşte yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısı

Milli Savunma Komisyonunda yeni askerlik sistemine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı- Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay:- "Sistemin bütününe yapılan eleştirilerde haksızlık yapılıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısı 460 bin civarında"
 23 Mayıs 2019 23:53
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İşte yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısı

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, yeni askerlik sistemine ilişkin teklifin ciddi sorunları çözecek niteliğe sahip olduğunu belirterek, "Sistemin bütününe yapılan eleştirilerde haksızlık yapılıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısının 600 bin olduğu söylendi ama yoklama ve bakaya kalanların sayısı 460 bin civarında." dedi.

Milli Savunma Komisyonunda yeni askerlik sistemiyle ilgili düzenlemelerin yer aldığı Askeralma Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, "12 ay yaparken yetmeyen asker kaynağının süre 6 aya inince nasıl yeteceğini" sordu.

Askerlikte kalacaklara TOKİ'de öncelik verilmesini eleştiren Çelebi, profesyonel olarak yıllardır askerlik yapan ve terörle mücadele eden askerlere de bu hakkın tanınmasını istedi.

- "Döviz ile bedelliyi ayırın"

CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar ise bedelli askerlik için ödenecek ücretleri eleştirerek, "15 bin lira 5 aylık bir tarihte 30 bine çıkmasının kıstası nedir?" diye sordu. Dövizle askerlik yapacaklarla bedelli askerlik yapacaklar arasında haksızlık olduğunu savunan Sancar, "Gurbetçiyle Türkiye'deki vatandaşı aynı tutarsanız bu adaletli olmaz. Döviz ile bedelliyi ayırın. Yurt dışındaki asgari ücretle Türkiye'deki aynı değil. Gelir farkı varsa gider farkı da olmalı." diye konuştu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş da vicdani ret konusunun bütün dünyada bir hak olarak değerlendirildiğini ifade ederek, "İnancı gereği savaş karşıtı olanlar bu hakkın kendilerine verilmesini isteyebilir. Bundan dolayı vicdanı reddi bir sorumsuzluk olarak değil bir hak talebi olarak görmemiz gerekir." dedi.

MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu da zorunlu askerlik süresinin düşürülmesiyle terhislerin söz konusu olacağını belirterek, ülkenin bulunduğu bölgede risklerle karşı karşıya gelinebileceğine dikkati çekti. Vahapoğlu, tecrübe kazanmış askerlerin terhisinin Türkiye'nin savunmasında ne gibi eksiklikler doğuracağının dikkate alınması gerektiğine işaret etti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da milletvekillerinin eleştirilerine yanıt verdi.

Alpay, "Sistemin bütününe haksız eleştiriler yapılıyor. Yoklama kaçağı ve bakaya kalanların sayısının 600 bin olduğu söylendi ama 460 bin yoklama kaçağı ve bakaya var. Bu kanun teklifi ciddi sorunları çözecek bir niteliğe sahip" değerlendirmesinde bulundu.

"Teklifle Cumhurbaşkanlığına geniş yetkiler verildiği" eleştirileri üzerine Alpay, düzenlemenin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum çerçevesinde hazırlandığını kaydetti.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerine geçildi.
Anadolu Ajansı
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