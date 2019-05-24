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24 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

24 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
 24 Mayıs 2019 00:06
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24 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Yusufeli İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemesinde bulunacak, STK temsilcileri ve merkez mahalle muhtarlarıyla buluşacak, "EmlakBank İftarı"na katılacak.

(Artvin/13.30-15.30/İstanbul/20.30)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yönetmen Yavuz Özkan'ın Levent Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninde yer alacak.

(İstanbul/17.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Dostluk Derneği İftarı ile Gençlik Kuruluşları Birliği Sahur Programı'na katılacak.

(İstanbul/20.00/23.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde düzenlenecek "Kurtuluştan Kuruluşa Milli Mücadele Tarihi Ankara Etkinliği"ne iştirak edecek.

(Ankara/13.00)

5- CHP Ekonomi Masası yöneticileri, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret ederek basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Kömür İşletmeleri, Yeni Anadolu Madencilik Soma Işıklar Kömür Ocağı'nı ziyaret edecek, ocak çalışanlarıyla iftar yapacak.

(Manisa/20.00)

2- TÜİK, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katılacak, Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından kabul edilecek.

(Nursultan)

2- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar'ın başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet kurma süreci izleniyor.

(Ankara)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren muhabirimiz Abdulkadir Nişancı, son yolculuğuna uğurlanacak.

(Bayburt)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davaya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması, 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76'sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'da Uluslararası Spor Hekimliği Konferansı'nın açılış oturumuna katılacak, Sırp mevkidaşı Vanja Udoviçiç ile bir araya gelecek, ikili ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevac'la görüşecek Kasapoğlu, 2 bin kişinin katılımıyla düzenlenecek iftar programına iştirak edecek, Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar ve Türkçe öğrenen öğrencilerle buluşacak.

(Belgrad/Yeni Pazar)

2- Spor Toto Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası, Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş-Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.00/21.00/Sivas/Rize/21.00)

3- TFF 3. Lig play-off finallerinde 2. Grup'ta Esenler Erokspor ile Van Büyükşehir Belediyespor, Ankara Eryaman Stadı'nda, 3. Grup'ta Yeni Çorumspor ile Serik Belediyespor, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/Adana/20.45)

4- Tekerlekli Sandalye Basketbol 25 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası, Tayland'da sürüyor.

- Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında Avustralya ile karşılaşacak.

(Suphanburi/11.00)

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