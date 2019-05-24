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Askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Askerlik Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.
 24 Mayıs 2019 00:50
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Askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi

Askerlik Kanun Teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti İstanbul milletvekili Şirin Ünal imzasıyla Milli Savunma Komisyonu!'nda Askerlik Kanun Teklifi görüşüldü.

Kanun teklifinde, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı askerlik hizmeti yapmaya mecbur olduğu belirtilerek, askerlik hizmet süresinin er ve erbaşlarda altı ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki aydır. Erbaş ve erlerin istekli olanların, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecekse sürenin sonunda terhis edilecek.

Genelkurmay Başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç miktarı ve tahsis oranını Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça ihtiyaç miktarı ve oranlarına göre tahsis yapılır.

Yedek subay adayları dört yıllık veya daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışı eğitim kurumu mezunu olanlardan seçilecek.

Yedek astsubay adayları iki ve üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca denkliği kabul edilen yurtdışı öğrenim kurumu mezun olan adaylardan seçilecek.

Bedelli askerlik 240 bin gösterge rakamının memur katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarı Bakanlık tarafından belirlenecek.

Bedelli askerlik süresi bir ay olacak.

Öğretmenler temel eğitimlerinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı emirine verilecek.

Emniyet hizmetleri sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlar askerlik hizmetini yapmamış olanların askerlik işlemleri ertelenecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik mensuplarının askerlik hizmetleri ertelenecek.

Tabiplerin askerlik hizmetine ilişkin eğitimlerinden sonra Sağlık Bakanlığı'na emrine verilecek.

Yükümlülerin lise ve dengi okullarda öğrenim görenler için 22, dört yıllık fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul öğrenim görenler için 28 yaşına kadar askerlik hizmeti ertelenecek.

Yurtdışında üç yıl çalışanlar dövizle askerlikten yararlanabilecek.

Muvazzaflık hizmetini yapanlar, TOKİ'den öncelikli faydalanabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu primleri Bakanlıkça ödenecek.

Şehit olanların kardeşleri silahaltına alınmayacak. Terörle mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenelerin kardeşleri, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerin erkek çocukları ile aynı anne babadan olma kardeşleri silahaltına alınamaz.
İhlas Haber Ajansı
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