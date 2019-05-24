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Taşucu Tersanesi yeniden gündemde: İstihdam rekoru kırarız

Milli Güvenlik Kurulu'nun 1994 yılında aldığı karara rağmen bir türlü hayata geçirilemeyen Taşucu Tersanesi'ne ilişkin yaşananları Yeni Şafak iki gündür yayımladığı haberlerle okuyucusuyla buluşturdu. Dizinin üçüncü ve son bölümünde, tersanenin kurulması durumunda ülkemiz ekonomisine ve denizcilik sektörüne nasıl etkileri olacağı sorusuna yanıt aradık.
 24 Mayıs 2019 06:10
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Taşucu Tersanesi yeniden gündemde: İstihdam rekoru kırarız

Son dönemlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler ve sürekli yükselen tansiyon, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Fransa'ya Ada'da askeri deniz üssü verilmesine yönelik karar almasının ardından yeni bir boyut kazandı. Anlaşmaya göre Fransa donanması, sözde Rum parsellerindeki doğalgaz çalışmalarının güvenliğini de sağlayacak; çakışan alanlara yönelik muhtemel Türk müdahalelerini de göğüsleyecek.

Yeni Şafak, iki gündür okuyucularıyla buluşturduğu 'MGK kararına rağmen Taşucu Tersanesi'nin neden yapılamadığı' sorusuna yanıt niteliğindeki haberlerini, 'Tersanenin hayata geçmesi durumunda Türk ekonomisine ve sektöre etkileri ne yönde olacak?' sorusuyla tamamlıyor.

Denizcilik sektörü süreci yakından takip ediyor.

Türkiye sadece askeri gemi projeleriyle değil, ticari gemilerde de adeta altın çağını yaşıyor. Tuzla Tersaneler bölgesi başta olmak üzere farklı tersanelerde çıkardığı büyük işlerle adından söz ettiren sivil gemicilik hizmetlerimiz özellikle gemi tamirinde öne çıkıyor..

Tuzla Tersaneler bölgesinde hizmet veren ve yurtdışına yaptığı işlerle adından söz ettiren DENKAR GEMİ İnşa A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Fikri Taha Mete, sektör olarak askeri alandaki başarıları ticari gemilerde de sürdürebilmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye, gemi tamir-bakım ve onarım alanında son yıllar ciddi bir mesafe katetti. Rakiplerimizden çok daha iyi bir konumdayız Türkiye'nin gemi tamir, bakım ve onarımında Akdeniz'in lideri olduğunu anlatan Mete, "Türkiye, sahip olduğu potansiyeli her alanda dünyaya ilan ettiği dönemlerden geçiyor. Denizlerde de tarihi bir dönemden geçtiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Türk tersaneleri Avrupa tersaneleri ile işçilik, fiyat politikası, teslim süresi gibi sektörün önceliklerini belirleyen kritik üçgende çok daha rekabetçi bir düzeye geldi. Hatta birçok alanda onlardan daha iyiyiz" şeklinde konuştu. REKLAM Sektörün çok ciddi bir istihdam sağladığına da işaret eden Mete, Taşucu'nda yapılması planlanan tersanenin hayata geçirilebilmesi halinde sektöre nasıl bir etki bırakacağını şu sözlerle anlattı: "Öncelikle günümüzde ne durumda olduğumuzu iyi analiz etmek gerekiyor.  Bugün itibariyle 170 bin kişi limanlarda, 30 bin kişi tersanelerde çalışıyor. Bunların yanı sıra 100 bin de gemi adamı var. Diğer alanlarla beraber toplam istihdam 500 binin üzerinde doğrudan bir istihdam sağlıyor denizcilik sektörü. Bu insanların aileleriyle birlikte değerlendirdiğinizde sektörün ülkemizin hem ekonomisine hem de sosyal yapısına ne denli büyük bir etkisi olduğunu görebilirsiniz. Denizlerde altın çağımızı yaşarız İşin bir diğer boyutunda, son dönemlerde devletimizin sektörümüze sağladığı imkan ve kolaylıklar var. İstihdamın daha da artması için birbirinden önemli teşvikler hayata geçirildi. Devletimiz bununla da yetinmedi ve ödemelerde zorluk yaşayan kurumlara 'Faaliyetlerinizde durma ya da azalma varsa, sizin çalışanlarınızın maaşını 3 ay boyunca kısa çalışma ödeneği kapsamında İşsizlik sigortası fonundan biz karşılayacağız' dedi. Bunlar çok çok önemli adımlar. Tersaneler bölgesindeki çalışmalar dünya standartlarının daha da üstünde bir şekilde tamamlanıyor. Tüm bunların üzerine eğer Akdeniz gibi hem askeri hem ticari açıdan son derece önemli bir yere tersane kurulabilirse, o zaman sektör altın çağını yaşar." Mete ayrıca, 2020-2021 seneleri tamir bakım onarım tersaneleri için yeni çıkan bazı regülasyonlar gereği çok yoğun geçeceği bilgisini de paylaşarak, "Bu süreç sektöre yaklaşık 10 bin kişilik bir artı istihdam kazandırabilir" açıklamasında bulundu.
Yeni Şafak
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