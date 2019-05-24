İstanbul seçiminde YSK'nın belirlediği şaibeler



Yüksek Seçim Kurulu'nun gerekçeli kararı hukukçuları tatmin etti. AK Parti'nin hukukçu kurmayları gerekçede kendilerinin bile bilmediği usulsüzlüklere yer verildiğini ifade etti. Organize hile ve usulsüzlüklerin ortaya koyulduğu gerekçenin sandıkta usulsüzlük yapıldığını tescillediği ortak görüş olarak ortaya çıktı.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler ve Avukat İhsan Sartık Yeni Şafak'a değerlendirdi.

AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk

BİLDİĞİMİZDEN DAHA FAZLA: AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşler Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, açıklanan kararın akıcı ve kapsayıcı bir nitelikte olduğunu söyledi. Öztürk, YSK'nın akıllarda kalan soru işaretlerini kamu vicdanını tatmin edecek bir şekilde açıkladığını belirtti. Öztürk, "AK Parti yönetimi tarafından açıklanan bilgilerin de ötesinde bir sonuçla karşılaştık. Usulsüzlükleri bütün delilleriyle ortaya konulduğunu gördük. Bizim bildiğimizden çok daha fazla sayıda usulsüzlük yapılmış. Kararda 754 sandıkta, sandık kurulu başkanının kamu görevlisi olmayan kişilerden atandığını ve bu durumun da ilçe seçim kurullarınca izah edilemediğini gördük. İBB seçimlerinde 212 bin oyun şaibeli olduğunu gördük. Bu da seçimlerin iptali için yeterlidir. YSK bunu da gerekçeli kararında çok güzel bir şekilde izah etmiş. Her yönüyle ders niteliğinde bir karardır. Emsal olarak gösterilebilir. 108 sandıkta 30 bin civarındaki oyun tamamen usulsüz kullanıldığı belirtilmiş. Kısıtlı seçmenler, hükümlü ve zihinsel engelli bireylerinde oy kullandığı madde madde açıklanmış" dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç

CHP YANILTMAYA ÇALIŞIYOR: AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili Yılmaz Tunç, "YSK'nın açıklamış olduğu gerekçeli karar tüm tereddütleri ortadan kaldırdı. Sandık kurullarındaki usulsüzlükler açık olarak belirtildi. İstanbul'da 200 bin memur olmasına rağmen seçim kurulları bazı görevlileri memurlardan belirlememiş. Demek ki burada bir organize usulsüzlük var. İstanbul'daki seçimlerinin şaibeli olduğu net bir şekilde açıklanmış oldu. Kararda, seçimin sonucunu etkileyecek olaylar tek tek anlatıldı" dedi. AK Parti'nin işin başından bu yana seçmen iradesinin ortaya çıkması için mücadele verdiğini kaydeden Tunç, " CHP, YSK'nın kararı üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. CHP adayının hakkı yendi, mazbatası elinden alındı deniyor. Oysa ki Binali Yıldırım'ın oyları çalındı. YSK'nın kararında yapılan tüm usulsüzlüklerin delilleri var. Seçim kurulu kanuna göre karar verdi ve seçimleri iptal etti" ifadesini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler

KARAR 3 BAŞLIKTA ÖZETLENDİ: AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyon Üyesi Abdullah Güler, "YSK, Anayasanın 79. maddesinde yer alan seçimlerin dürüstlüğü ve güvenilirliği ilkesine tam bir atıf yapmış. 3 başlık altında gerekçeli karar açıklanmış. İlki sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmamasına ilişkin açıklama. İkincisi sandıklarda olması gereken oy sayım döküm cetvellerinin kaybolması. Üçüncü başlık olarak, oy kullanmaması gereken 706 kişinin kamu görevlisi olmayan kişilerin bulunduğu sandıklarda oy kullanmış olarak gözükmesidir. Bu üç önemli başlığı birlikte değerlendiren YSK, seçimlerin yenilenmesine hükmetti. Çünkü bu manzara karşısında seçimlere itibar edilemez ve seçimlere şaibe karışmıştır denildi" şeklinde konuştu.



EN ÖNEMLİ ETKEN SANDIK BAŞKANLARI: Avukat İhsan Sartık, "Açıklanan gerekçeli kararın ilk 12 sayfası AK Parti'nin iddialarını içeriyor. 200'üncü sayfaya kadar ilçe seçim kurullarından gelen evrakları ve yolsuzlukların neler olduğunu içeriyor. Son 50 sayfa ise nihai karar belirtiliyor. YSK üyelerinin üzerinde durduğu husus sandık kurulu başkanlarıdır. Burada kamu düzenine ilişkin bir husus var ve bunun telafisi olmadığı ifade ediliyor. 207. sayfada YSK'nın net tespitleri var. Sandık kurulunda yapılan usulsüzlükler açık olarak anlatılmış. Sandık kurulu başkanları seçimin güvenliğini oluşturduğu için seçimlerin iptalini getiren en önemli unsur bu olarak görülmektedir" dedi.



