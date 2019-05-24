Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, yurdun kuzeybatı kesimlerinde gece saatlerine kadar kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde 50-70 km/saat, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda 60-80 km/saat, yükseklerinde yer yer 90-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.