Kaçaklara bedelli yok

Muş, "Yeni sistemde askerlik altı aya düşürülecek. Şu an kışlada bulunan ve bu süreyi dolduranlar kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terhis olma imkanına kavuşabilecekler. Altı ay askerlik yapan bir kişi isterse terhis olabilecek, isterse altı ay daha orduda görev yapabilecek" diye konuştu.

Bu şekilde askerliğe devam eden bir kişinin generalliğe kadar yükselme imkanı bulacağının altını çizen Muş, bu kişilere imtihanlarda yüzde 20'ye kadar ek puan verileceğini belirtti.

Muş, artık meslek yüksek okulunu bitirenlerin de yedek astsubay olarak görev yapabileceklerini bildirdi.

Teklifle bedelli askerliğin kalıcı hale geldiğini anlatan Muş, şöyle konuştu: Yaş sınırı ortadan kalkıyor. Bugünkü rakamlarla hesapladığınız zaman 31 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Bir yedek asteğmenin maaşının altı katı gibi bir rakam belirlendi. Yoklama kaçağı olanlar ve bakaya kalanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak. Fakat bu kanun yürürlüğe girmeden önce yoklama kaçağı olanlara ve bakaya kalanlara, bir seferliğine bedelliden faydalanma imkanı getirilecek. Bir vatandaşımız, kanun yürürlüğe girdikten sonra yoklama kaçağı olursa ve bakaya kalırsa gelmediği her gün için belli bir ceza öngörülmektedir. Bu 10 TL olarak belirlenmektedir. Kendi isteğiyle gelirse bu 5 TL'ye indirilecek.