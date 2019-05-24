Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
|24 Mayıs 2019 07:40
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Konya'da kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Koç ve kardeşi Osman Koç gözaltına alındı.
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Başköy Mahallesine giden Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'nun oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.
ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE OĞLU GÖZALTINDA
Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Koç ve kardeşi Osman KO. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.
Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun " ifadelerini kullandı.
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.
Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.
Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.
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