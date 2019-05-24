1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü

Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu bıçaklı saldırıda öldü
 24 Mayıs 2019 07:40
Yazdır
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü

Konya'da kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Koç ve kardeşi Osman Koç gözaltına alındı.

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, ilçeye bağlı Başköy Mahallesi'nde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başköy Mahallesine giden Öztoklu, burada bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'nun oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan Belediye Başkanı Öztoklu'nun yakınları ve çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI VE OĞLU GÖZALTINDA

Olayla ilgili cinayet şüphelisi Abdurrahman Koç, 31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti Doğanhisar Belediye Başkan Adayı Abdullah Koç ve kardeşi Osman KO. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada, "Belediye başkanımız hayatını kaybetti. Allah rahmet etsin, yakınlarına sabır versin." dedi.

Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Çınar ise 3 saatlik müdahaleye rağmen Öztoklu'nun kurtarılamadığını belirterek, "Başkanımız müdahalelere cevap vermedi. Başımız sağolsun " ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek de olayın takipçisi olacaklarını belirterek, Öztoklu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Hastanede Öztoklu'nun vefat haberini alan yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Evli ve iki çocuk babası Öztoklu'nun cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından bugün toprağa verileceği bildirildi.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İhsan Öztoklu, 31 Mart yerel seçimlerinde Doğanhisar Belediye Başkanı seçilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kaçaklara bedelli yok
24 Mayıs 2019 07:07		 Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
23 Mayıs 2019 23:33
En acı an! Dakikalarca başında bekledi
23 Mayıs 2019 21:56		 Mühendisin acı sonu!
23 Mayıs 2019 21:36
Traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü
23 Mayıs 2019 19:38		 Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü
23 Mayıs 2019 19:07
Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
23 Mayıs 2019 18:54		 Öğretmeni darp eden veliye gözaltı
23 Mayıs 2019 17:36
Halıya sarıp kaçırdılar, darp edip tehdit ettiler
23 Mayıs 2019 16:14		 Balıkesir'de Adnan Oktar operasyonu: 4 gözaltı
23 Mayıs 2019 13:49
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:50 - İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı07:45 - 69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de07:40 - Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü07:30 - Sandık başında kargo çalışanı07:20 - İstanbul seçiminde YSK'nın belirlediği şaibeler07:07 - Kaçaklara bedelli yok07:05 - FETÖ'nün kiralık senatörü06:50 - Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:50 - Sokak köpeklerini kırsala taşıdılar06:40 - KHK'lılar sandığa böyle sızmış
06:10 - Taşucu Tersanesi yeniden gündemde: İstihdam rekoru kırarız03:56 - Binali Yıldırım itfaiyecilerle sahur yaptı02:43 - Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik02:41 - Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Yönetmeliği02:39 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik02:09 - Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer02:06 - Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı00:50 - Askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
KHK'lılar sandığa böyle sızmış
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
Askerlik teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
24 Mayıs 2019'dan önemli gündem başlıkları
FETÖ'nün kiralık senatörü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Tortum Şelalesi 500 bin turisti ağırlayacak kapasitede yer
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tsk'ya er olarak giren generalliğe kadar yükselebilecek 5
pişman olmak istemeyenlere tavsiyeler 3
şu an çalan şarkı 3
deşelemek 2
arabada parfüm taşımak 2
Fondü 1
İlk yazılı kuralların tarihçesi 2
yaşıyoruz ve öğreniyoruz 3
memurlar.net te ileti paylaşımı 2
şu an konuşamıyorum 1
SON İLANLAR
Bartın Ulubel İmar 1 İşçi Alacak
Aydın Kuşadası Belediyesi 5 İşçi Alacak
Aydın Akn Turizm Geçici 9 İşçi Alacak
Aydın Dibel Geçici 12 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi Geçici 38 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri 4 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 9 İşçi Alacak
İzmir Tire Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kocaeli Kar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gelibolu Kent Hizmetleri Geçici 8 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam