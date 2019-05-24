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İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, zor anlar yaşadı
 24 Mayıs 2019 07:50
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İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

ÜMRANİYE'DE YILDIRIM DÜŞTÜ

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.
Anadolu Ajansı
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