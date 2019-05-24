İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış başladı
İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, zor anlar yaşadı
|24 Mayıs 2019 07:50
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İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı.
Özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.
ÜMRANİYE'DE YILDIRIM DÜŞTÜ
Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.
Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih'te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu.
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