1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1.2 milyon üniversiteliye yaz işi

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla, 51 üniversitede eğitim gören 1.2 milyon öğrenci yazın iş sahibi olacak. Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2.500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak
 24 Mayıs 2019 08:30
Yazdır
1.2 milyon üniversiteliye yaz işi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'yla İstanbul'da 51 üniversitede eğitim gören 1 milyon 252 bin öğrenci de iş imkanına kavuşuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yaz işleri için başvuruları alacak. Üç ay sosyal işlerde çalışan gençler 2 bin 500 lira alıp, ilk kez sigortalı olacak. Gençler bulundukları şehirde yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk gibi işlerde çalışacak. Bununla da kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde imar, turizm, sosyal projeler, kültürel alanlarda da 50 bin gence kısmi zamanlı çalışma imkanı sağlanacak.

2 BİN 500 LİRA KAZANACAKLAR

Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Öğrencilere asgari ücret üzerinden günlük 68 lira olmak üzere aylık yaklaşık 820 lira ödeme yapılacak. Böylece yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. İş imkanına kavuşan gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.

HEM SOSYALLEŞ HEM KAZAN

Üniversiteli gençlere bulundukları şehirlerde sosyal, coğrafi durumuna göre yaşlı bakımı, sosyal hizmetler, eğitmenlik, koçluk, folklor eğitmenliği gibi alanlarda iş imkanı sağlayan program ilk kez bu yıl uygulanıyor. İŞKUR'un "hem sosyalleş hem de para kazan" sloganıyla duyurduğu program her yıl haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında düzenlenecek.

OKUDUKLARI ŞEHİRLERDE İŞ BULUYORLAR

Gençler programa üniversiteyi okudukları illerde katılacak. Sigortaları 18-25 yaş arasında başlayacak. Yine bulundukları illerde öğrencilerle ilgili açılacak kurslarda eğitmenlik yapmaları sağlanacak. Her yıl 100 bin genç sosyal çalışma programına dahil edilerek toplumsal konularda farkındalık yaratılacak. Gençler, çocuk evleri, huzur evleri, belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, bilge evlerinde çalışabilecek. Yine orman müdürlüklerinin fidan dikim işleri, tarım müdürlüklerinin organik tarım, yerel tohum gibi ihtiyaç duyulan alanları belirlenecek.

HAZAL ATEŞ

Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de dış hat uçuş noktası 128'e ulaşacak
21 Mayıs 2019 10:58		 İnşaat maliyet endeksi aylık bazda arttı
21 Mayıs 2019 10:08
Sebze ramazanda mutfakları ferahlattı
21 Mayıs 2019 07:10		 Van Gölü kıyısında termal su kaynağı bulundu
19 Mayıs 2019 09:40
Ordu'da fındık fiyatı 16 liraya yükseldi
15 Mayıs 2019 17:21		 Sakarya'dan 126 ülkeye ihracat
14 Mayıs 2019 14:08
Kaynağı belirsiz koku, sanayi esnafını tedirgin etti
11 Mayıs 2019 09:30		 Şeker ihracatına izin çıktı
11 Mayıs 2019 06:10
Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net karı
10 Mayıs 2019 17:08		 Promosyondaki Çin boşluğunu Türkler dolduracak
10 Mayıs 2019 15:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:28 - DSİ'den su seviyesinin yükselme riskine karşı vatandaşlara uyarı10:25 - 2019/1 ALES sonuçları açıklandı!10:24 - Adana'da gazeteciye silahlı saldırı10:21 - İçişleri: Mavi listedeki terörist yakalandı10:21 - 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları10:06 - Borsa güne yükselişle başladı10:02 - Adalet Bakanı Gül: Süresiz nafaka gerçekten adil değil!09:52 - 'Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çalışacağız'09:51 - CTE'den dikkat çeken görevde yüksekme tercih değişikliği09:50 - Gram altın 252 lira seviyelerinde
09:49 - 'Sahte doktor' muayenehane açıp kartvizit bastırmış09:44 - Dolar güne 6.10 TL'den başladı09:41 - Huawei kendi işletim sistemi için tarih verdi09:20 - Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!09:20 - Her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek09:09 - Denizli'de trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı08:46 - Türk cihazı dünyaya açıldı08:40 - Kara yollarında durum
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
11 Üniversite Rektörlüğüne atama yapıldı
Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
İller arası yer değiştirmeler için MEB'e öneri
KHK'lılar sandığa böyle sızmış
Bayram öncesi terhis için jet yasama! 130 bin erken terhis!
12 bin sözleşmeli sağlık personeli alımında, unvan bazında alım sayıları
1.2 milyon üniversiteliye yaz işi
SGK'ya sözlü sınavla 400 personel alınacak
'Mor Beyin' mağduru hakime adliyede veda
69 yıldır vatan hasreti çeken Raşel Kazes Türkiye'de
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
jailson marques siqueira 1
Game of Thrones 2
ölüm haberi almak 2
hevesi kaçmak 1
dip boyayı tutturamayan kuaför 2
Otellerdeki bez terlikler 2
yasak 3
kardeş 1
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 6
her son yeni bir başlangıç 5
SON İLANLAR
İzmir Konak SYDV Personel Alım İlanı
Muratpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Güneyyurt Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Atabağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alım İlanı
Büyükorhan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Boğaçay Kırkgöz Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Köprülü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Mersin Suphi Öner Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam