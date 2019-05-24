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Türk cihazı dünyaya açıldı

Sırt çantasından bisiklete kadar her tür cihazın akıllı takibinin yapılmasını sağlayan Türk girişimi Mimic Go, popüler kitlesel fonlama platformu üzerinden ABD pazarına açıldı
 24 Mayıs 2019 08:46
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Türk cihazı dünyaya açıldı

Türkiye'den dünyaya açılan girişimlerin sayısı artıyor. StartersHub'dan yatırım alarak Amerika pazarına açılan Smart Mimic, dünyanın internete bağlı ilk taşınabilir güvenlik sistemi Mimic Go'yu kitlesel Indiegogo üzerinden satışa sundu. Nesnelerin interneti (IoT - Internet of Things) tabanlı güvenlik çözümü konusunda uzmanlaşan Smart Mimic, sırt çantası veya bisikletin konumundan, titreşim, hareket, yakınlık ve sıcaklığı ölçülmesine kadar pek çok yeteneği minik gövdesinde toplayabiliyor.

1.5 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Dünyada internete bağlı güvenlik çözümlerinin oluşturduğu pazarın 2019 sonunda 1.5 milyar dolara, 2022'de 4.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türk Telekom özellikle Endüstri 4.0 gibi sanayinin devrimsel olarak değişim yaşadığı günlerde nesnelerin interneti projelerine daha çok yatırım yapıyor. Türk Telekom girişim hızlandırma programı Pilot, pek çok akıllı cihazı ve teknolojiyi hayatımıza sokmaya çalışan parlak projelere destek oluyor. Türk Telekom, Nesnelerin İnterneti alanında meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerine eğitim desteği veriyor.

"İnsanlar artık her zamankinden daha çok hareket halinde. Kafelerden çalışıyor veya aileleriyle seyahat ediyor" diyen Smart Mimic CEO'su Noyan Berker, artan mobiliteye paralel olarak değişen kişisel güvenlik kavramı hakkında sözlerine şöyle devam ediyor: "Konu ister Airbnb'de konaklayan aileniz isterse halka açık bir alana bıraktığınız dizüstü bilgisayarınız olsun; güvenlik ve güvende hissetmek hiç olmadığı kadar önemli bir hale geldi."

HER YERDEN BAĞLI

Dünyanın ilk taşınabilir kişisel güvenlik sistemi Mimic Go 4 farklı tipte güvenlik sensörü barındırıyor. Yani farklı bağlantı seçenekleriyle kullanıcılara seçme şansı sunuyor. C-IoT girişimi Smart Mimic, ilk internet bağlantılı güvenlik çözümünü 21 Mayıs'ta Indiegogo platformu üzerinden küresel pazara açıyor. Mimic Go, koruma, bulma ve kişisel güvenlik ihtiyacını etkin biçimde karşılıyor. Taşınabilir güvenlik sistemi sürekli internet bağlantısıyla, kullanıcılarının her an her yerden uyarı ve bildirim alabilmesini sağlıyor.

HER KOŞULDA ÇALIŞIYOR

Taşınabilir güvenlik sistemi küçük boyutlarının yanı sıra iç ve dış mekanların zorlu koşullarına dayanacak şekilde geliştirildi. Suya ve toza karşı dayanıklılığı olan Mimic Go, 3 aya kadar ömrü olan şarj edilebilir pillere sahip. Smart Mimic mobil uygulamasıyla eşleşebilen kişisel güvenlik cihazı titreşimi, hareketi, yakınlığı ve sıcaklığı algılayabiliyor. Eşyalarını bırakarak herhangi bir yere ayrılması gereken kullanıcı, taşınabilir güvenlik sistemini güvence altına almak istediği odada kapı üstü, pencere yanı ya da doğrudan koruma altına almak istediği eşyaya iliştirerek koruma sağlayabiliyor. Bu amaçla müşterileri için iOS ve Android mobil uygulamaları geliştiren Smart Mimic, kullanıcı dostu ara yüzüyle programlanabilir senaryoların sunulmasını sağlayacak.

2017 YILINDA KURULDU

Noyan Berker ve Serdar Serttop tarafından 2017'de kurulan Smart Mimic, güvenliğin herkes ve her yer için kolay, rahat erişim sunan ve taşınabilir olması prensibine sahip. Smart Mimic'in ilk ürünü Mimic Plus, 2017 yılında Türkiye ve Avrupa'da çıkışını gerçekleştirdi. Smart Mimic gelişmiş en yeni ürünü Mimic Go ile bireysel güvenlik sistemlerine olan kişiselleştirilmiş yaklaşımlarını genişletmeye ve geliştirmeye hazırlanıyor.

SINIRSIZ KULLANIM ALANI VAR

Smart Mimic Pazarlama Yöneticisi Burak Yalçınkaya favori kullanım durumlarından birisini şöyle açıklıyor: "Bu cihazı iliştirerek park ettiğiniz bisikletiniz için alarm rolü üstlenecek bir güvenlik uyarısı çalıştırmış oluyorsunuz. Taşınabilir güvenlik sistemi bisikleti sürenin siz mi, yoksa bir hırsız mı olduğunu anlayabilecek kadar akıllı. Ayrıca hareketi algılayabiliyor ve bir bisiklet ışığına dönüşebiliyor." Çok yönlü bir donanım ve yazılıma sahip olan Mimic Go kullanıcıları tarafından kişiselleştirilebilir bir yapıyla öne çıkıyor. Cihazın çok yönlü yapısını değerlendiren Berker, "Web sitemizde ürünün hangi kullanım durumlarıyla öne çıkabileceğine dair hararetli tartışmalar yaptık, çünkü cihazın kullanılabileceği farklı senaryolar neredeyse sınırsız" diyor.

Timur SIRT
Sabah
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