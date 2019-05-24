Kara yollarında durum
|24 Mayıs 2019 08:40
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılıyor. Araçlar, İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek, Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 31-36. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 38-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Yerköy-Sekili-Kırıkkale yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Sekili geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü izin veriliyor.
Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yollarına yönlendiriliyor.
Suluova-Amasya yolunun 27-29. kilometrelerindeki Amasya Otogar Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun her iki yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Tokat-Sivas yolunun (Tokat Çevre Yolu) 17-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 47-48. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kırıkhan-Reyhanlı yolunun 2-4, 23-25, 30-32 ve 36-39. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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