Her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek
Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.
|24 Mayıs 2019 09:20
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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.
İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.
Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak.
İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
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