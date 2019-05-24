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Her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek

Normalde her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek.
 24 Mayıs 2019 09:20
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Her ayın 5'inde ödenen işsizlik maaşı bayram öncesi ödenecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),5 Haziran'daki işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekti.

İşsizlik maaşları 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.

Hak sahiplerine, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak.

İŞKUR nisan ayında 657 bin kişiye işsizlik maaşı ödemişti.
Memurlar.Net
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