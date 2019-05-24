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Dolar güne 6.10 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 24 Mayıs 2019 09:44
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Dolar güne 6.10 TL'den başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,1030 6,1040
Avro 6,8370 6,8380
Sterlin 7,7200 7,7580
ANKARA
ABD Doları 6,0700 6,1300
Avro 6,7900 6,8600
Sterlin 7,6380 7,8040

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,1030 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 6,15'in üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL, günü 6,0964'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 6,1030 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,8330, sterlin/TL yüzde 0,2 artışla 7,7350 seviyesinden alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1196, sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,2678 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 97,7 seviyesinde.

Analistler, ticaret savaşı, jeopolitik riskler ve Brexit'e ilişkin haber akışının yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtirken, teknik açıdan dolar/TL'de 6,15 seviyesinin önemli direnç, 6,10'un destek konumuna gelebileceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı
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