'Sahte doktor' muayenehane açıp kartvizit bastırmış
|24 Mayıs 2019 09:49
|Yazdır
Mersin'de, kendisini kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak tanıtarak çocuk sahibi olmak isteyen aileleri dolandırdığı iddia edilen Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Çocukları olmayan Suriye uyruklu 6 çift, kendisini doktor olarak tanıtan M.A.A'nın, merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'ndeki sözde muayenehanesine gitti.
Zanlı, tedavi gideri bahanesiyle 2-4 bin lira aldığı kadınlara iğne yaptı. İğnenin ardından vücutlarının çeşitli yerlerinde şişikler meydana gelen kadınlar, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, M.A.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının doktormuş gibi kartvizit bastırdığını belirleyen ekipler, sözde muayenehane de bazı tıbbi malzemeler ele geçirdi.
Ailelerden toplamda 16 bin lira aldığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Adana'da gazeteciye silahlı saldırı
24 Mayıs 2019 10:24
|Denizli'de trafik kazasında ölü sayısı 2'ye çıktı
24 Mayıs 2019 09:09
|Konya'da afiş cinayeti: MHP'li Belediye Başkanı öldürüldü
24 Mayıs 2019 07:40
|Kaçaklara bedelli yok
24 Mayıs 2019 07:07
|Üniversite öğrencileri kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı
23 Mayıs 2019 23:33
|En acı an! Dakikalarca başında bekledi
23 Mayıs 2019 21:56
|Mühendisin acı sonu!
23 Mayıs 2019 21:36
|Traktörün altında kalan lise öğrencisi öldü
23 Mayıs 2019 19:38
|Samsun'da pencereden düşen çocuk öldü
23 Mayıs 2019 19:07
|Öğrenci taşıyan minibüsün çarptığı traktör kanala düştü: 13 yaralı
23 Mayıs 2019 18:54