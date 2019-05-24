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Gram altın 252 lira seviyelerinde

Gram altın 252,1 lira, çeyrek altın 411 lira ve Cumhuriyet altını 1.682 liradan işlem görüyor
 24 Mayıs 2019 09:50
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Gram altın 252 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 252,1 lira seviyesinde dengelendi.

Dün 249-253 lira bandında dalgalanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 251,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de artışla başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 252,1 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını 1.682 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında hafif alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.285,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte altının ons fiyatının dün yükselişe geçtiğini belirterek, jeopolitik riskler ve Avrupa'da yaşanan siyasi belirsizliklerin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

Bugün İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de dayanıklı mal siparişi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, altının ons fiyatında 1.277 doların destek, 1.290 doların direnç konumunda olduğunu, altının gram fiyatında ise 255 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

Anadolu Ajansı
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