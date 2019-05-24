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'Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çalışacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:- "Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için birlikte çalışacağız"
 24 Mayıs 2019 09:52
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'Kazakistan ve Türkiye ilişkilerini geliştirmek için çalışacağız'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov tarafından bakanlık binasında karşılandı. Daha sonra taraflar, ikili görüşmeler gerçekleştirdi ve Türkiye-Kazakistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 5. Toplantısı'na katıldı.

Çavuşoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, kardeş Kazakistan'ın başkentinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Dün de (Atamkulov'un) sizin valilik yaptığınız Çimkent'te dostlarımızla beraber olduk. Size dışişleri bakanı olarak yeni görevinizde başarılar diliyorum." dedi.

Bu yıl sonunda gerçekleştirecekleri Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını yapacaklarına işaret eden Çavuşoğlu, "İki dışişleri bakanı olarak kardeş ülke arasında Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmek için birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, gelecek yıllarda atacakları adımları değerlendirme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'da kısa süre önce gerçekleşen cumhurbaşkanlığındaki görev değişimine de değinerek, "Kazakistan'da elbaşı birinci cumhurbaşkanı ve Türk dünyasının aksakalı Nursultan Nazarbayev görevi bırakarak yeni Cumhurbaşkanı Kazakistan'da göreve geldi. Sayın (Cömert) Tokayev'i çok eskiden beri tanırız." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca bugün hem birinci cumhurbaşkanı Nazarbayev hem de Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev tarafından kabul edileceğinden ayrıca mutluluk duyduğu belirterek, toplantının verimli geçmesini diledi.

Atamkulov da karşılıklı üst düzey ziyaret dinamiğinin, tarafların iki ülke arasındaki siyasi diyaloğu geliştirme isteği ile stratejik iş birliğinin tüm alanlarını derinleştirme çabasının göstergesi olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı
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