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CTE'den dikkat çeken görevde yüksekme tercih değişikliği

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, görevde yükselme yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle boş kalan kadrolara re'sen atama yapabilecek.
 24 Mayıs 2019 09:51
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CTE'den dikkat çeken görevde yüksekme tercih değişikliği

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü, görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Eski madde hükmü:
Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda ise başarı puanı esas alınarak ilgili personelin atamaları yapılır.

Yeni madde hükmü:
"Genel Müdürlükçe tercih alınması durumunda, başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır. Genel Müdürlükçe hizmet ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak, tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin tercihlerine bağlı kalınmaksızın re'sen atama yapılabilir."

DEĞERLENDİRME

Yapılan değişikliğe göre,

1- Görevde yükselme sınavları sonrasında personelin tercihi alınarak, başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

2- Tercihler nedeniyle boş kalan kadrolara, ilgili personelin isteğine gerek kalmaksızın re'sen atama yapılabilecektir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
Memurlar.Net - Özel

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