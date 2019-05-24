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İçişleri: Mavi listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yakalandığını duyurdu
 24 Mayıs 2019 10:21
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İçişleri: Mavi listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi Deniz kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yakalandığını duyurdu.
Anadolu Ajansı
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