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Esenyurt Belediyesinde intihar teşebbüsü
Esenyurt Belediyesine giren eli bıçaklı bir kişi, çevreye tehditler savurarak intihar teşebbüsünde bulunacağını söyledi. Polis ekiplerinin şahsı ikna çabaları sürüyor
|24 Mayıs 2019 10:41
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