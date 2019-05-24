Boşandığı karısına kızıp evlendiği eşinin aracını kundakladı
|24 Mayıs 2019 10:44
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Adana'da çocuğunu göstermediğini öne sürdüğü boşandığı karısına kızarak evlendiği kişinin park halindeki otomobilini yakmak isteyen şüpheli salıverildi.
İddiaya göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Ş.E'ye ait park halindeki otomobil, üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklanmak istendi.
Aracının yandığını gören Ş.E, su dökerek alevi söndürdü. Durumun bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptı.
Ekip yaptığı araştırmada, Ş.E'nin karısı Z.E'nin, eski eşi tarafından otomobilin yakılmak istendiğini belirledi.
Şüpheli E.B'nin velayeti annesinde olan çocuğunu göstermedikleri gerekçesiyle olaydan birkaç saat önce Ş.E'yi telefonla arayıp tehdit ettiği ileri sürüldü.
Ekip, şüphelinin daha önce kendi evini yaktığını ve bu nedenle denetimli serbestlik hükümleri gereği belirli zamanlarda polis merkezine imza atmaya gittiğini belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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