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İş gücü girdi endeksi yüzde 8,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı- Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde yıllık bazda yüzde 27,2 artış gösterdi
 24 Mayıs 2019 10:46
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İş gücü girdi endeksi yüzde 8,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,4, inşaat sektöründe yüzde 26,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,9 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 2,1 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 1,6, inşaatta yüzde 10 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 azalış kaydetti.

- Çalışılan saat endeksi

Çalışılan saat endeksi, yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,9 azalış olarak kayıtlara geçti. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayide yüzde 5,8, inşaatta yüzde 29,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,6 azalış görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,2 geriledi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 10,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,1 düştü.

- Brüt ücret-maaş endeksi

Brüt ücret-maaş endeksi, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6 arttı. Endeks, sanayide yüzde 17,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 16,3 artarken, inşaatta yüzde 5,2 azalış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 6 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,7 artış belirlendi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 27,1 yükseldi. Endeksin sanayi sektöründe yüzde 24,3, inşaat sektöründe yüzde 34,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,5 artığı görüldü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,1 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 13,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,8 yükseldi.

- Saatlik kazanç endeksi yüzde 27,2 arttı

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,2 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 24,3, inşaat sektöründe yüzde 34,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 25,8 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,4 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 7, inşaat sektöründe yüzde 14 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,9 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,5 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 24,6, inşaat sektöründe yüzde 38 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 24,1 artış olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,7 artarken sanayi sektöründe yüzde 4,3, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,2 artış hesaplandı.
Anadolu Ajansı
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