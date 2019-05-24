CNN Türk, İmamoğlu'nu yalanladı
|24 Mayıs 2019 10:52
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Açıklamada CNN TÜRK'e teknik hizmet veren şirketin konu ile ilgili İlettiği yazılı belge de yer aldı.
Özkan Prodüksiyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Medya Grubunuz bünyesinde ver alan yayın kuruluşlarına tarafımızdan teknik prodüksiyon hizmetleri verilmektedir. Bildiğiniz üzere, Medya Grubunuza ait CNN TÜRK Televizyonunda 20.05.2019 tarihinde yayınlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun konuk olarak katıldığı "Tarafsız Bölge" isimli programın çekimleri de tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Bu program ile ilgili olarak sosyal medyada bir süredir "yayın nedeniyle personel çıkartıldığı" gibi asılsız iddialara yer almaktadır. Özkan Prodüksiyon Ticaret Limited Şirketi olarak söz konusu yayın nedeniyle bünyemizde çalışan herhangi personelin iş akdine son verilmediğini tarafınıza bildirmek isteriz" denildi.
İMAMOĞLU: 4 KAMERAMAN İŞTEN ÇIKARTILDI
Ekrem İmamoğlu, dün Uğur Dündar'ın sunduğu, Sözcü TV ekranlarında yayınlanan Halk Arenası programının soruları yanıtlamış ve "CNN Türk'te katıldığım son programı çeken dört kameramanın benim verilerimi yakın çekim aldıkları için işlerine son verildiğini duydum. İnşallah doğru değildir. Kameramanın ne suçu var?" demişti
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