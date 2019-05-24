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Tekirdağ'da sosyal medyadan Atatürk'e hakarete gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı
|24 Mayıs 2019 11:07
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.
Sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen A.D. için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Şüpheli, polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.
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