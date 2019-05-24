ALES cevap kağıtları erişime açıldı
|24 Mayıs 2019 11:10
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/1) cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Mayıs'ta uygulanan 2019-ALES/1 adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecek adaylar, ilgili sınavı ve "cevap kağıdı görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da gösterilecek.
Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.
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