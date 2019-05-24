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Esnaf bayram alışverişlerinden umutlu

Ramazan Bayramı öncesi başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde hareketlilik bekleniyor- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:- "İkramlıklar, giyim, kozmetik, seyahat ve ulaşım harcamaları için yapılan alışverişler başta olmak üzere, bayramda piyasalarda büyük bir hareketlilik bekliyoruz"- Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş:- "Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz"
 24 Mayıs 2019 11:30
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Esnaf bayram alışverişlerinden umutlu

Esnaf, Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliğine odaklanırken, başta gıda ve giyim olmak üzere birçok sektörde "bayram bereketi" bekleniyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarların bayrama hazır olduğunu söyledi.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala piyasalarda hareketliliğin başladığını belirten Palandöken, tatlıcısından bakkalına, terzisinden ayakkabıcısına, kuaföründen oto tamircisine kadar tüm esnaf ve sanatkarın bayram için hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

Palandöken, Ramazan Bayramı için yapılacak harcamaların piyasaları canlandıracağına işaret ederek, bunun da tüm esnaf ve sanatkarlara olumlu yansıyacağını dile getirdi.

- İşler açıldı, çeşit arttı

Bayramların esnaf için sevinç kaynağı olduğunu vurgulayan Palandöken, şöyle konuştu:

"Bayramın canlılığı 10 gün öncesinden kendini belli ediyor. 300'ü aşkın sektörden esnafımız vatandaşın taleplerini karşılamak için hazırlık yaptı. Bayramın yaza denk gelmesiyle hem esnafımızın işleri açıldı hem de tezgahlardaki ürün çeşitliliği arttı. Bakkalından manavına, pastacısından çikolatacısına, terzisinden hazır giyime, berberinden kuaförüne, taksicisinden dolmuşçusuna kadar tüm sektörlerde bayram heyecanı var. İkramlıklar, giyim, kozmetik, seyahat ve ulaşım harcamaları için yapılan alışverişler başta olmak üzere, bayramda piyasalarda büyük bir hareketlilik bekliyoruz."

Palandöken, bayram alışverişlerinde mahalle esnafının tercih edilmesini önerdi, esnafta her keseye uygun ürün bulunduğunu kaydetti.

- "Ramazan Bayramı için umutluyuz"

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice de ramazan ayında tatlıya talebin diğer zamanlara göre fazla olduğunu ve bu durumun esnafı mutlu ettiğini söyledi.

Fıstık ve cevizdeki fiyat artışlarının başta baklava olmak üzere bu ürünlerin kullanıldığı tatlıların fiyatlarını da etkilediğini, bu konuda uzun vadede sıkıntı yaşadıklarını belirten Yenice, her şeye rağmen Ramazan Bayramı için umutlu olduklarını ifade etti.

Yenice, tüketicileri ucuz diye sağlıksız ürünleri tercih edip sağlıklarından olmamaları konusunda uyararak, "Merdiven altında üretilen tatlı, baklava veya buna benzer mamuller insan sağlığına çok zararlı. Maliyetleri düşürmek için başta şeker ve yağ olmak üzere bazı gıdalarda sağlığa çok zararlı maddeler kullanılıyor. Tüketicilerimizin ucuz diye tercih ettikleri ürünlerin sağlıkları için pahalıya patlamasını istemeyiz." diye konuştu.

- "Yüzde 30-50 indirime gidiyoruz"

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Başkanı Canip Karakuş da ülkenin içinde bulunduğu seçim atmosferinin birçok sektörü olduğu gibi tekstil sektörünü de etkilediğini dile getirdi.

Üretim odaklı ekonomiye ağırlık verilmesi gerektiğini vurgulayan Karakuş, şöyle dedi:

"Sezon olarak tekstil sektöründe büyük durgunluk yaşıyoruz. Buna karşın Ramazan Bayramı dolayısıyla umutluyuz. Sektör temsilcileriyle karar verdik, bayram öncesi yüzde 30-50 indirime gidiyoruz. Bu kampanyayı, mevsime göre değil, piyasanın durgunluğundan dolayı yapıyoruz."

Anadolu Ajansı
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