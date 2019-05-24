Yerli program 'intihal.net' akademisyenlere açıldı
|24 Mayıs 2019 11:32
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Bildiğiniz gibi, Yükseköğretim Genel Kurulunun 10 Kasım 2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe giren "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi"nin "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler" başlıklı 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında "Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek" eylemi intihal olarak tanımlanmıştır.
Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesinin 1/5 fıkrasında; başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek eyleminin sonucu Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasına karşılık gelmektedir. Bu cezayı alan akademisyenler bir daha akademik bir kadroya atanamamaktadır.
Yasal mevzuat gereğince oldukça ağır yaptırımlarla karşı karşıya bırakan intihal eylemi ile hiçbir araştırmacı karşı karşıya kalmak elbette istemez. Dolayısıyla birçok araştırmacı son yıllarda geliştirilen menşei yabancı benzerlik programlarını kullanılarak bu soruna çözüm bulunmaktaydı.
Bu kapsamda özgün çalışmaların artmasına katkı sağlayacak olan tamamen ülkemizde üretilmiş yerli ve milli bir yazılım İntihal.net programı TÜBİTAK-Ulakbim tarafından akademisyenlerin kullanımına açıldı.
İntihal.net kullanma kılavuzuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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