SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge
|27 Mayıs 2019 00:01
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Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında genelge yayımlandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından;
1- Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Temel Emeklilik Kavramları,
2- Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar,
3- Malullük Sigortası,
4- Yaşlılık Sigortası,
5- Ölüm Sigortası,
6- Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Uygulamalar,
7- Yurtdışı Borçlanmasında Tahsis İşlemleri,
8- Aylık Hesaplama Sistemi,
9- İntibak İşlemleri,
10- Alt Sınır Aylıkları,
11- Gelir ve Aylıkların Birleşmesi,
12- Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Uygulaması,
13- Mahkeme Kararlarının Uygulanması,
14- Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri,
15- Sosyal Yardım Zammı ve Telafi Edici Ödemeler
16- Avans Ödemesi, Ek Ödemeler ve Bayram İkramiyesi,
17- Gelir ve Aylıkların Peşin Sermaye Değerleri ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu,
18- Belediye Başkanları
19- Vazife Malüllüğü
20- 667, 670, 675, 684 ve 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile İlgili Emeklilik Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler
21- Yersiz Ödemeler,
22- Emeklilik Talebinden Sarfınazar Edilmesi, Gelir ve Aylıkların Ödenmesi, Düzeltilmesi ve Artırılması,
23- Tarım Sigortası,
24- Kanunun Ek Maddelerine Göre Sigortalı Sayılanların Emeklilik İşlemleri,
25- Diğer Hususlar,
Olmak üzere 25 başlıkta örnek uygulamalarla izah edilmiş çok kapsamlı bir genelge yayımlandı.
Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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