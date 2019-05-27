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SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında genelge yayımlandı.
 27 Mayıs 2019 00:01
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SGK'dan emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında kapsamlı genelge

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından emeklilik ve sigortalılık işlemleri hakkında genelge yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından;

1- Aylığa Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Temel Emeklilik Kavramları,

2- Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar,

3- Malullük Sigortası,

4- Yaşlılık Sigortası,

5- Ölüm Sigortası,

6- Uzun Vadeli Sigorta Kollarına İlişkin Ortak Uygulamalar,

7- Yurtdışı Borçlanmasında Tahsis İşlemleri,

8- Aylık Hesaplama Sistemi,

9- İntibak İşlemleri,

10- Alt Sınır Aylıkları,

11- Gelir ve Aylıkların Birleşmesi,

12- Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre Uygulaması,

13- Mahkeme Kararlarının Uygulanması,

14- Sevk ve Kontrol Muayene İşlemleri, Masrafların Karşılanması, Kurum Sağlık Kurulları ve İtiraz İşlemleri,

15- Sosyal Yardım Zammı ve Telafi Edici Ödemeler

16- Avans Ödemesi, Ek Ödemeler ve Bayram İkramiyesi,

17- Gelir ve Aylıkların Peşin Sermaye Değerleri ve Üçüncü Kişilerin Sorumluluğu,

18- Belediye Başkanları

19- Vazife Malüllüğü

20- 667, 670, 675, 684 ve 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile İlgili Emeklilik Mevzuatına İlişkin Düzenlemeler

21- Yersiz Ödemeler,

22- Emeklilik Talebinden Sarfınazar Edilmesi, Gelir ve Aylıkların Ödenmesi, Düzeltilmesi ve Artırılması,

23- Tarım Sigortası,

24- Kanunun Ek Maddelerine Göre Sigortalı Sayılanların Emeklilik İşlemleri,

25- Diğer Hususlar,

Olmak üzere 25 başlıkta örnek uygulamalarla izah edilmiş çok kapsamlı bir genelge yayımlandı.

Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
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