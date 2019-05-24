Hemşire, doktor eşini bıçaklayarak ağır yaraladı
Denizli'de özel hastanede görev yapan doktor, kendisini göğsünden bıçakla yaralayan eşi tarafından hastaneye götürüldü
|24 Mayıs 2019 11:41
|Yazdır
Denizli'de doktor eşini bıçakla yaralayan hemşire gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'nde yaşayan Cüneyt (47) ve Aylin E. (39) çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Kavgaya dönüşen tartışma sırasında Aylin E, eşini göğsünden bıçakladı. Hemşire olan kadın, yaralı eşini kullandığı otomobille Servergazi Hastanesine götürdü.
Özel hastanede görev yaptığı öğrenilen doktor Cüneyt E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Aylin E, polis tarafından gözaltına alındı.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Özel harekat polisinden metroda nefes kesen tatbikat
24 Mayıs 2019 12:25
|Bakan Turhan: 5G'de güvenlik endişemiz yok
24 Mayıs 2019 12:13
|Evlat edinilen 3 günlük bebek yaşamını yitirdi
24 Mayıs 2019 12:06
|'Biyoyazıcılarla iyileşmeyen yaralar için deri basılabilecek'
24 Mayıs 2019 12:05
|LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
24 Mayıs 2019 12:05
|Antarktika'dan getirilen bitki türleri koruma altına alındı
24 Mayıs 2019 12:02
|Dış politikanın cesur devlet adamı: Fatin Rüştü Zorlu
24 Mayıs 2019 11:51
|Eyüpsultan'da trafik kazasında bir polis şehit oldu
24 Mayıs 2019 11:40
|AK Parti'li Milletvekili Aksal: Türkiye, AB'ye hızlı trenle bağlanacak
24 Mayıs 2019 11:35
|Denizli'de FETÖ operasyonunda 14'ü kadın 20 gözaltı
24 Mayıs 2019 11:30