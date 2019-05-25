1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Norm kadroda boşalan kadro rektörlüğe aktarılacak!

Yükseköğretim kurumlarından norm kadro sisteminde boşalan kadrolar bundan böyle doğrudan rektörlüğe aktarılacak !
 25 Mayıs 2019 10:44
Yazdır
Norm kadroda boşalan kadro rektörlüğe aktarılacak!

Bildiğiniz gibi, yükseköğretim kurumlarında akademik kadro uygulamalarını baştan sona değiştiren "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Norm kadro yönetmeliğinin yayımından önce akademik kadrolarda boşalma (istifa, naklen başka kuruma atanma, emeklilik, ilişik kesme) olması halinde söz konusu kadro ilgili anabilim dalında tahsisli olarak kalıyordu.

Fakat, mezkur yönetmeliğinin yayımından sonra yeni sistemin uygulanmasını kolaylaştırmak ve kadro hareketlerini gözlemleyebilmek amacıyla, Rektörlük haricindeki birimlerde dolu bulunan öğretim elemanı kadrolarında boşalma olması halinde, boşalan kadrolar herhangi bir işleme kalmaksızın Rektörlüğe aktarılması kararlaştırılmıştır.

Bu yazı çerçevesinde, üniversitelerin herhangi bir akademik biriminde kadro bulunmayacak olup, ihtiyaca binaen norm kadro yönetmeliğinde yer alan ilgili akademik kurulların görüşleri alınarak kadro aktarımları Rektörlük bünyesinden yapılacaktır.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
25 Mayıs 2019 00:13		 Memur maaşları, bayramdan önce yatacak mı?
24 Mayıs 2019 13:57
CTE'den dikkat çeken görevde yüksekme tercih değişikliği
24 Mayıs 2019 09:51		 Hastalık raporunu 5 gün sonra idareye teslim edene neden Uyarma cezası verilir?
23 Mayıs 2019 10:02
Etik Kurul, 6 aydır karar yayınlamıyor
22 Mayıs 2019 14:04		 Müfettişin görev alanına giren bir konuda bilirkişi atanması zorunlu mudur?
22 Mayıs 2019 11:03
Yaz tatilinde askere gidecek öğretmenler maaş alabilir mi?
22 Mayıs 2019 10:02		 Toplu sözleşmede, yabancı dil tazminatı miktarları artırılmalı!
22 Mayıs 2019 00:03
Torba kanun teklifinde, müfettiş ve uzmanları ilgilendiren önemli düzenleme
17 Mayıs 2019 23:38		 Okullarda yeni tatil sistemi için mevzuat değişikliği gerekiyor
15 Mayıs 2019 12:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:53 - Çölyak hastalarına özel glütensiz iftar11:45 - Milli iradeyi sandığa yansıtan ilk başbakan: Adnan Menderes11:35 - Mahalle tipi spor sahalarının sayısı hızla artıyor11:33 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 4 gözaltı11:28 - Torunları eğlensin diye tüm birikimleriyle 'çocuk kafesi' açtılar11:26 - Zihinsel engelliler için ilk defa mesleki yeterlilikler belirleniyor11:24 - 'Afrika'nın barış, istikrar ve kalkınma çabalarına tam destek veriyoruz'11:20 - İllegal bahse ve kumara MASAK merceği11:09 - Bayramda internet alışverişlerine dikkat11:05 - Yerli yabancı turist ayırımı yapılmamalı
10:58 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi, binbaşı Sonat'ı şehit etmiş10:52 - Elektrik mühendisi, serasında 'Çuval'la para kazanıyor10:44 - Norm kadroda boşalan kadro rektörlüğe aktarılacak!10:42 - Akar: Türkiye hiçbir ülkeye tehdit değildir10:37 - TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı10:36 - CHP'li Başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı10:31 - Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne yoğun ilgi10:26 - Zorunlu hizmet askerlikten sayılacak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Yeni askerlik sistemini nasıl buldunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Şube müdürleri, Bakan Selçuk'tan açıklama bekliyor: Hani oyun sırasında kural değişikliği yapılmayacaktı?
Emeklilere bayram ikramiyesi tarihi belli oldu
EYT'lilerin emekliliğini derhal çözecek sürpriz gelişme
Balıkesir'de FETÖ operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ankara Numune Hastanesi hizmete kapandı
15 Temmuz darbecileri ömür boyu hapiste kalacaklar
Gökçek'ten Yavaş'a:Benden daha pahalıya ihale ettin
TÜİK Başkanı trafik kazasında yaralandı
Mansur Yavaş'tan 'asfalt parası' açıklaması
CHP'li Başkan, kardeşini özel kalem müdürü yaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 4
Atsız 2
orucun telafisi var ama maçın telafisi yok 5
türkiye kupası 6
kusura bakarım 3
akşam dışarı çıkmak için eşinden izin alan kadın 3
Dadaloğlu 2
beddua 4
kavun 2
Fondü 1
SON İLANLAR
Sivas Suşehri Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Zonguldak Çaybel Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Park Bahçe 1 İşçi Alacak
Hatay İskendurun İmar 1 İşçi Alacak
Bartın Gıda 4 İşçi Alacak
İstanbul Sarbel Geçici 38 İşçi Alacak
Karaman Akçaşehir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ordu Akbel Turizm 15 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Eskişehir Çifteler SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam