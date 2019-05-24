YÖK'ten, Tasarım alanında doktora yapanlar için karar
Tasarım doktora programında öğrenim gören öğrencilerin "Moda ve Tekstil Tasarımı" alanında doktora yapıyor olmak şartlı ilanlara başvuru yapabileceklerine karar verildi.
|24 Mayıs 2019 11:53
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Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tasarım alanında doktora programında öğrenim gören öğrencilerin başvurusu üzerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu "Tasarım" alanında doktora eğitimi gören öğrencilerin "Moda ve Tekstil Tasarımı" alanında doktora yapıyor olmak şartlı ilanlara müracaat edebileceklerine karar verdi.
İŞTE YÖK YAZISI
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