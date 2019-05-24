Evlat edinilen 3 günlük bebek yaşamını yitirdi
Muğla'da doğduğu hastaneden evlat edinilen 3 günlük bebek, Aydın'a getirilirken iddiaya göre soluk borusuna mama kaçması sonucu hayatını kaybetti
|24 Mayıs 2019 12:06
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Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesindeki bir hastanede 3 gün önce doğan bebeği evlat edinen A.Ş ve İ.Ş. çifti, dün gece otomobille Aydın'a doğru yola çıktı.
Çift, Çine ilçesi Akçaova mevkisinde mola vererek bebeğe mama verdi ve yola devam etti.
Bir süre sonra bebeğin nefes alamadığını fark eden çift, bebeği Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürdü. Bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanedeki ilk bulguda bebeğin soluk borusuna mama kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin karakolda ifadelerine başvurulurken bebeğin cesedi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderildi.
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