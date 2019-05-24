LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
|24 Mayıs 2019 12:05
|Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik sekizinci ve son örnek soru kitapçığı yayımlandı.
MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 1 Haziran'da yapılacak merkezi sınava yönelik sekizinci örnek soru kitapçığında, sayısal testte 20, sözel testte 25 olmak üzere toplam 45 soruya yer verildi.
Genel Müdürlük, 2018 Ekim ayından itibaren her ay öğrencilere yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımlamıştı. Öğrenciler, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen uygulama, son soru kitapçığının yayımlanması ile bu eğitim-öğretim yılı için tamamlandı.
Örnek soru kitapçığına, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "http://odsgm.meb.gov.tr/" internet sitesinden erişilebilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|ALES cevap kağıtları erişime açıldı
24 Mayıs 2019 11:10
|2019/1 ALES sonuçları açıklandı!
24 Mayıs 2019 10:25
|'LGS'den önce sakin bir gün geçirin'
23 Mayıs 2019 19:54
|Sınav kaygısına 'sesli' terapi
23 Mayıs 2019 19:20
|Yetenek sınavıyla öğrenci alacak liselerin başvuru takvimi açıklandı
23 Mayıs 2019 17:13
|Liseliler 'uluslararası diploma' için yarışacak
23 Mayıs 2019 16:24
|650 bine yakın Suriyeli çocuk Türk okullarında okuyor
23 Mayıs 2019 14:48
|Selçuk: Yeni modelle özel okullar ile fark azalacak
23 Mayıs 2019 13:25
|Türkiye'deki akademisyenlerin yüzde 61,8'i erkek
22 Mayıs 2019 22:48
|YDS sınav tarihi değişti
22 Mayıs 2019 18:11