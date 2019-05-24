ÜAK'tan Doçentlik başvuruları için Üniversitelere uyarı
|24 Mayıs 2019 12:14
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Bildiğiniz gibi, 2019 Mart döneminden itibaren doçentlik başvuruları Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik ortamda alınmaya başladı.
Fakat, bazı üniversiteler tarafından YÖKSİS üzerinden gerekli mezun verilerinin e-devlete aktarılamaması sebebiyle adaylardan bir kısmının fiziki belge yoluyla başvuru yapmışlardır.
Bu çerçevede, Üniversitelerarası Kurul tarafından yükseköğretim kurumlarına gönderilen yeni bir yazı ile izleyen başvuru dönemlerinde fiziki dosya kabulünün ortadan kaldırılması sebebiyle tüm mezun bilgilerinin eksiksiz olarak e-devlet üzerinden erişilmesi istenmiştir.
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