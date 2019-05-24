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Hastanelerdeki uzun koridor sorununa çözüm: Hoverboard

- Hastane yönetimi, hoverboard (elektrikli kaykay) kullanımına başlanmasıyla hemşirelerin gün içinde harcadıkları enerjiden tasarruf ederek daha dinç kalmasını ve psikolojik olarak daha az yıpranmasını hedefliyor- Hemşire Kübranur Diler: "Hoverboard, hastalarımıza daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor
 24 Mayıs 2019 12:19
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Hastanelerdeki uzun koridor sorununa çözüm: Hoverboard

- Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Medline Adana Hastanesi, hastalarının taleplerine daha hızlı çözüm üretebilmek için 'hoverboard' kullanmaya başladı.

Hastane yönetimi, hoverboard (elektrikli kaykay) kullanımına başlanmasıyla hemşirelerin gün içinde harcadıkları enerjiden tasarruf ederek daha dinç kalmasını ve psikolojik olarak daha az yıpranmasını hedefliyor. Hoverboard kullanarak hastalara hizmet veren hemşire Kübranur Diler, bu sayede daha az yorulduğunu belirtti.

Diler, "Hoverboard, hastalarımıza daha hızlı ve daha kolay bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor. Hastalar ilk gördüklerinde çok şaşıyorlar. Sonrasında ise hoşlarına gidiyor ve bize destek oluyorlar. Gün içinde attığım adım sayısında belirgin bir oranda düşüş oldu, artık bedenen daha az yoruluyorum. Bu sayede nöbetlerde de daha rahat ediyorum. Öğrenme aşaması zor sayılır ancak kullandıkça alıştım. Pilot olarak şu an sadece ben kullanıyorum fakat diğer hemşire arkadaşlarım da kullanmak için sabırsızlanıyor" dedi.

Mutlu çalışan, mutlu hasta Medline Adana Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Özlem Kültür ise hemşirelik mesleğinin yoğun bilgi, tecrübe ve emek gerektirdiğini belirterek, hemşirelere teknolojik gelişmeleri sunmaktaki amaçlarının yorgunluğun ve iş gücü kayıplarının önüne geçmek, onları motive etmek olduğunu söyledi.

Kültür, "Hoverboard projesinde dünyada yapılan çalışmaları incelediğimizde bu uygulamanın sadece Japonya'da yapıldığını gördük ve günlük adım sayısının 25 bin adımdan 10 bin adımlara kadar düştüğünü tespit ettik. Türkiye'de bizim dışımızda henüz böyle bir çalışma yapılmamış. Biz hastanemizde öncelikle bir hemşiremizin her vardiyada kaç adım attığını ölçerek bu projeye başladık ve 7 bin 500 adım atıldığını hesapladık. Hoverboard kullanan hemşirelerin ise yine aynı saat-çalışma süresinde adımlarının hoverboard kullanımı ile 2 bin 500'e kadar düştüğünü gördük. Amacımız teknolojik gelişmeleri kullanarak iş gücü kayıplarının önüne geçmek ve yaptığımız işi maksimum keyifli hale getirerek, 'mutlu çalışan, mutlu hasta' sloganını hayata geçirmek" dedi.


Türkiye'nin hoverboardla hizmet veren ilk hastanesi
İhlas Haber Ajansı
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